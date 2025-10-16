十月台股震盪！拉回仍看好AI供應鏈

◎錢冠州 CSIA/CFTA

十月台股利空震盪，AI仍採拉回買進策略!

十月份中國突襲發動稀土戰，限制稀土出口，美國隨即以增加關稅100%報復，造成國際股市全面進入修正，從美國大型科技股，如Nvidia等進入高檔修正，短中線預計先測試月線附近支撐，然而這並非AI趨勢已經轉向或趨緩，我認為純為股價經過波段上漲後的技術面修正居多，而台股來說，指數走勢將顯著受到台積電股價波動影響，由於中國限制稀土出口將影響到台積電7奈米以下的相關製程產能，因此台積電預估也將因此突發利空使股價進入短中線整理，但如果拉長時間來看，台積電仍將受惠於AI趨勢繼續走出長多格局，所以，現階段市場因為中美爭端又出現拉回震盪，但是等待整理完畢，波段佈局的首選還是要以AI相關題材股為主軸，目前進入第四季資訊電子旺季，產業好消息會一波接一波，繼Nvidia未來將投入一千億美元到OpenAI籌建AI基礎建設，OpenAI於上週又宣告參股AMD達1.6億股，約達10%持股左右，此案被視為AI產業迄今最大規模的GPU部署計畫之一，也象徵AMD正式躋身OpenAI核心戰略夥伴行列，而更遠大的聯想為AI基礎建設的投入資金越來越大，若以AMD送出1.6億股而每股一每分來算，相當於AMD送出約300億美元的股票來換自家訂單，先不以是否膨脹槓桿來觀察，至少從金額來說，2026年整體市場對於AI的投入再度大增，若加計先前輝達祭出千億美元的合作案，我們看這樣的趨勢，顯然科技巨頭之間出現「排隊送錢換算力」的現象明確，這也就表示AI趨勢及應用持續向上，而這對於台股來說，當然是顯著利多，因為無論是來自輝達或AMD的訂單，台灣相關供應鏈都是顯著受惠者，時序進入第四季，我認為第四季就是包含AI伺服器等資訊產品最重點的季度，重頭戲還是在GB300相關供應鏈族群個股，例如組裝、散熱、銅箔基板、PCB等，而這些族群股票也在九月及十月份股價有過拉回整理，我認為經過拉回整理且利空測試後，接下來有機會隨基本面走出持續向上行情，而以GB300供應鏈來說，首先可以觀察老AI的組裝相關個股，例如廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)及緯穎(6669)等，目前Nvidia最新產品GB300超級平台於第四季量產，預估今年產能會在三千櫃左右，這波GB300的出貨熱潮預估將會延續到2026年第二季，而2026年下半年的主角就會是Nvidia更新推出的Rubin系統，AI基本面的表現可說是一波接一波，如同我在前幾週都持續提醒大家，第四季旺季，OpenAI與AMD大開合作之門，這一力道將延續到2026年上半年，像是鴻海(2317)及緯創(3231)等AI伺服器股都大漲。

低檔老AI+新AI! 廣達(2382)、華通(2313)向上衝

在第四季GB300大量出貨之下，預估台灣供應鏈的營收獲利將呈現逐月向上成長，而包含廣達(2382)及緯創(3231)在九月營收的優異表現，顯示拉貨動能積極，10月行情雖因累積漲幅龐大，難免震盪加劇，但AI浪潮持續推升科技巨頭業績，年底甚至2026年的成長動能依舊強勁，相關股票如廣達(2382)及緯創(3231)等，過去兩年的股價均於長線打底整理的階段，在經過反覆整理打底過後再度轉強，經過波段整理的PCB族群也是要繼續觀察的方向，AI浪潮正全面改寫電路板（PCB）產業版圖。從伺服器到載板，市場需求持續往高階製程集中，這使得華通(2313)有機會後來居上搶進AI伺服器供應鏈，華通過往以消費性電子及衛星通訊產業為主軸，而在此基礎之上，接下來將搶進AI伺服器用的HDI板，在AI SERVER伺服器、高階SWITCH交換器、光通訊等領域陸續會有斬獲，而股價來看也是持續從低檔開始轉強，華通(2313)股價在80元以下築成大底，而八月以來外資則呈現持續買超建立持股的趨勢，未來在基本面來說搶進AI伺服器供應鏈會是2026年全新的基本面成長趨勢來源，這波股價從低檔向上的趨勢也將非常可以期待。

