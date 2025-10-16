高壓直流電源櫃新黑馬：光寶科

◎賴建承CSIA

隨著輝達最新Blackwell伺服器架構將單機櫃功耗推升至125~135kW，因此電源供應器廠必須升級到高壓直流(HVDC)架構，以減少損耗、提升效率。輝達更表示2027年將導入800V HVDC來支撐次世代Kyber機櫃600kW的功耗，因此，電源供應器廠紛紛搶攻此大商機。現階段無論是AI伺服器、邊緣運算、AI PC、電動車、儲能與微電網等，最終都需要高效率、高功率的電源供應器，可說是需求遍地開花，難怪台達電(2308)股價可以站上千元，創下歷史新高，研判在台達電帶動下，電源供應器勢必也將掀起比價效應。

台達電股價突破千金，本益比39倍

電源供應器龍頭台達電(2308)在AI伺服器與液冷解決方案帶動下，上半年EPS9.31元，而且是呈現逐季成長，毛利率自第一季的31.78%跳升至第二季的35.51%，8月自結單月EPS高達2.25元，9月營收570.6億，月增率19.22%，年增率53.83%，連三個月改寫單月歷史新高，研判Q3財報將更上層樓。隨著液冷Sidecar需求強勁，高壓直流(HVDC)電源櫃進度超前，目前±400V系統驗證進度優於預期，預計2026年中可開始出貨。此外，新一代Rubin系列電源預計2026下半年導入，採用SiC、GaN材料，功率可提升至18KW，有助ASP進一步提高。台達電股價已創下1045元之歷史新高，預估今年EPS21元，2026年EPS上看27元，本益比39倍，研判近年努力自PC/NB 電源轉型為AI伺服器電源供應商的光寶科(2301)將有跟進機會。

光寶科明年EPS8.5元，本益比20倍

光寶科(2301)上半年EPS2.89元，Q3營收448.9億優於Q2的404億，由於AI電源持續成長，未來隨著Power Rack產品開出，滲透率有望顯著提升，尤其是Power Rack部分，今年第四季將出貨54V 500KW的樣機產品給客戶。在高壓電源機櫃(HVDC)部分，預期2026年下半年開始出貨400V產品，2027年出貨800V產品。至於液冷部分，今年第四季確定開始出貨L2A Sidecar，規格介於100~150KW，由於Sidecar毛利率有30%以上，將可帶動產品組合轉佳。預估2025年EPS6.2元，2026年在新產品加持下，EPS上看8.5元，本益比20倍，相較台達電的39倍本益比低許多，研判將有補漲空間。技術面只要守住9/11大量區低點156.5元，多頭攻勢可望持續，且MACD在零軸以上，一旦法人賣壓告一段落，可逢低布局。

