獲美系網通及CSP雙晶片訂單的優質股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

台股到10/9漲到27463，由於KD指標出現熊背離，讀者注意一出現熊背離一定會大修正，且整體本益比高達22倍，在10/9中國殺出稀土管制的利空，這對美國防航太及半導體為實質利空，又股市都處在絕對高檔，此消息一出川普馬上翻臉10月底的南韓川習會不用招開了，但之後又改口說沒有要取消川習會，可見川普們股票都還來不急出貨，所以馬上改口，我估計川普會說好聽話使股市再漲上來，待高檔川普們調節完了，川普又會說強硬的話使股市跌下來，以利其在低檔進貨(低檔進貨總比高檔進貨好，且高檔慾將股市推升上去需耗更大的資金)，所以各位讀者高估的股票拉上來至少要出1/2，但對低估的股票不用怕，投資人可以好好的進貨，如AI伺服器的良維、健鼎、光寶科、勤誠、台燿、貿聯、台光電、奇鋐、神達、建準、辛耘、宜鼎及國巨、立隆、佳邦、興勤、禾伸堂、日電貿、富鼎、晶技、矽格、欣銓、亞光、聯發科、瑞昱、胡連、堤維西、東陽、耿鼎，此波打下來投資人可從容的壓低進貨，但DRAM的南亞科、華邦及FLASH的威剛、群聯、南電…做當沖。

獲美系網通晶片及CSP大訂單的飆股：欣銓

欣銓Q2營收34.24億較Q1的32.13億、季增6.5%，但營業毛利、營業利益分別為12.44、9.04億較同期的11.28、7.77億各季增10.3%、16.34%優於預期，業績之所以好，主要是公司搭上雲端服務供應商(CSP)自研AI晶片熱潮，加上晶圓大廠委外測試訂單挹注，此為業績大成長的主因，又取得美系網通晶片大廠的AI測試訂單，且可望逐季放量成長，所以Q3營收35.925又較Q2的34.24季增4.9%又優於預期，欣銓產品集中在網通/通訊/通用/MCU、車用/安控，消費電子只佔個位數，故毛利率逐季成長，尤其CSP皆積極建置資料中心，並投入發展自研晶片，以帶動新一波特殊應用晶片(ASIC)大需求成長，欣銓卡到此大商機，估今年EPS 5.3~5.6，10/13收78.8以5.4換算本益比只有14.6倍，配合圖中KD指標已經到達低檔且外資持續買超，建議積極布局。

萬寶週刊

