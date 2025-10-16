快訊

嫌電視聲太大？台中23歲男狂砍2鄰居1命危 行凶後全身血呆坐門口

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

銅箔價格一路飆 誰是小金居？

萬寶週刊

中日台全面調漲銅箔價格

在全球AI基礎建設瘋狂展開下，連帶PCB上游材料銅箔需求強勁，加上印尼與智利礦場事故，更讓銅箔價格一路飆漲。

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，生產高階材料銅箔的台灣業者已先在8、9月漲價，甚至連中國日前也將電子銅箔加工費平均上調每公斤人民幣2元，全球電子級銅箔市場迎來新一波價格調整潮。

因此台灣銅箔大廠股價也成為市場關注標的，金居持續優化營運，金居股價從50元一路飆漲到278.5元的天價，台塑集團的南亞在銅箔、銅箔基板、電子級玻纖絲等領域具全球第二大領先地位，玻纖布、環氧樹脂則為全球第三大業者；同時，持有29.3%的南亞科為全球第四大DRAM廠，持有67%的子公司南電穩居全球前五大IC載板廠，故價也從26.25飆到47.5元。

電解銅箔全球缺貨

而台灣還有一家銅箔廠，生產全台灣獨一無二的電解銅箔，過去反倒被市場忽略就是榮科(4989)，是台系少數「純電解銅箔」供應商，服務對象涵蓋健鼎、華通、聯茂與KCE等PCB/CCL大廠。

電解銅箔的主要優勢在於批量生產效率高、製造成本相對較低，且具備優良的均勻厚度與較好的導電性。這些特性使其廣泛應用於需要大量製造且對彎折要求不高的產品，如一般PCB和動力電池。電解銅箔均勻的厚度與表面平整度，有利於製作精細線路。通過精細的製程控制，可製造出極低粗糙度(極低損耗、超低輪廓)的銅箔，適用於高速高頻訊號傳輸的電子產品。

而榮科由傳統 HTE，到 RTF/VLP(低粗化)，再到HVLP(超低粗化)；2019年量產VLP/RTF，2024年完成高端2RT認證，2025年取得HVLP國際客戶認證是目前AI伺服器當中最需要的銅箔材料，股價近期連續拉出5跟漲停，有比照金居股價的氣勢。

