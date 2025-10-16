記憶體漲價循環的指標股─十詮

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美中貿易戰火爆升溫，川普媒體宣布自11/1起對所有中國商品加徵額外100%關稅，還強調若中國報復，那美國可能提前實施關稅措施，並威脅取消二週後與習近平的會面，直指沒必要再見，中國則毫不畏懼並立刻反擊，除了宣布稀土出口新限制外，還對美國船舶徵收港口費，以及中止採購美國黃豆！同時啟動對於高通的反壟斷調查，把貿易戰火蔓延至半導體產業鏈，雙方眼看越吵越烈，美股首當其衝，道瓊暴跌逾870點、S&P500重挫2.7%、那斯達克更慘大跌逾3.6%，創下自四月以來的最糟的單日表現。

沒想到短短3天，川普在社群平台上發文表示：「別擔心中國，一切都會沒事的！備受尊敬的習主席只是一時狀態不好。他不會想要他的國家陷入蕭條，我也不希望如此。美國想要幫助中國，而不是傷害它！！！」，全球金融市場上演大反彈，凸顯川普再度實現了「TACO」交易，加密貨幣更是彈升，比特幣大漲3.8%，乙太幣狂飆10.4%。

目前十月才過了三分之一而已，這些事情都還有機會被阻止發生，個股以政策股、軍工股、原物料股相對抗跌，加上美國總統川普可能又政策髮夾彎，並且10/16台積電法說與之後美國科技財報週，短期急殺後強彈機率不低，而本周推薦的記憶體模組廠十銓科技(4967) 9月營收19.46億，月爆增1.08倍，並較去年同期成長64%，Q3營收為41.64億，季減6.1%，9月營收成長主要受惠於品牌訂單與B2B專案表現所帶動。

今年隨著三星、SK海力士、美光等國際大廠將產能轉向高頻寬記憶體，使DDR4、DDR5產能受限，導致市場供應吃緊、價格上漲。隨著歐美消費性電子進入傳統旺季，終端拉貨動能明顯回升，加上上游原廠供給有限、庫存去化速度過快，許多記憶體廠商決定採取彈性銷售策略，暫停對外報價，以因應市況，市場看好DDR4與DDR5價格可望走升，動能有機會延續至2026年Q1，十銓手握低價庫存，有望成為本波記憶體漲價循環最大贏家，投資朋友不妨留意。

