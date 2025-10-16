國邑10月29日與Liquidia發表L606創新療法 卡位仟億新藥市場

撰文/陳澤樂

台灣新藥公司-國邑藥品 (國邑* : 6875) 以L606創新療法，備受全球肺高壓治療領域關注。其技術關鍵點-即將在美國 R&D Day 公布臨床三期長達一年的數據，成為國際資本市場評估的最重要焦點。L606 前年與美國上市公司 Liquidia Technologies (NASDAQ: LQDA) 簽訂超級授權案，總授權金額達 3.86 億美元（折合新台幣逾 115 億元），是台灣生技業的重量級里程碑。國邑*透過L606新藥上市後可享有的雙位數銷售分潤，這將是其持續獲利的穩固基石。

L606吸入型肺高壓新藥專利研發平台，授權美國上市公司共創全球新藥商機

Liquidia 宣布將於台灣時間 10 月 29 日凌晨舉辦首屆 R&D Day（研發日），重磅公開 L606 美國開放設計臨床三期累積一年的最新數據，市場正高度關注。這場數據的揭露，將不僅影響國邑與 Liquidia 的市值，更將決定L606 在全球高達 60 億美元以上的肺高壓治療市場中的領先地位。L606 新藥的成功，是源自台灣國邑*自主研發的「微脂體緩釋劑型」與「藥+械合一」兩大技術平台在國際舞台上獲得的最高肯定。這項創新技術的整合，為肺高壓患者提供了徹底擺脫傳統藥物藥效波動與頻繁給藥的解決方案，對提升患者生活品質具有非凡意義。

全球海選唯一選擇 國邑*L606優於現行的臨床價值

Liquidia這家專注於肺部疾病治療的美國上市公司，長年致力於尋找下一代最具市場潛力的創新療法。經過嚴謹專業的評估後，Liquidia鎖定國邑*的 L606 新藥。國邑*總經理甘霈解釋，Liquidia 看重 L606 在累積臨床的數據上，展現出壓倒性地優於現行市售及潛在開發藥品的療效與耐受性。

這份信心促成了兩階段的授權。雙方於 2023 年 6 月簽訂首份合約，Liquidia 取得 L606 在北美市場的開發與銷售權利，並支付國邑* 1,000 萬美元簽約金，承諾未來還將陸續支付總額可高達 2.15 億美元的里程金。一年後，L606 的出色臨床表現促使雙方再於 2024 年 10 月簽署增修合約，將授權區域擴大至北美以外的歐洲及日本等主要市場，並額外支付國邑* 350 萬美元簽約金，同時增加高達 1.58 億美元的里程金承諾。兩階段累積下來，總授權金達 3.86 億美元，國邑*同時享有所有市場的雙位數銷售分潤。

Liquidia 擴大加碼合作至全球，原因也包括了病患令人振奮的回饋。臨床醫師反映 L606 的療效優於現行用藥，且病患回饋 L606 幾乎無副作用，並能在家自行使用。這使得病患得以大幅減輕對醫療院所的依賴，潛在能恢復發病前的正常社交生活。這種對病患生活品質的實質改善潛力，是Liquidia股價能在消息公布後立即大漲190%的市場基礎。

技術壁壘「微脂體技術」的「微型水庫穩定供應」新療法

對肺高壓患者而言，傳統速放藥物的藥效如洪流般瞬間湧入體內，濃度快速飆升，衝擊力強大（副作用高），但很快又迅速消退。病人因此必須承受頻繁給藥（現行同類藥物需一天吸入四次） 以及劇烈的藥物血中濃度波動，就像在急流中搏擊求生一般。

甘霈強調L606核心競爭力：「微脂體包覆技術」。是把藥物包覆在脂質載體中，形成「微脂球」。這些微脂球就像在肺部形成許多「微型水庫」，能穩定儲存並緩慢釋放藥物，讓藥效在病灶區持續作用。這樣的設計，讓藥物不再像洪流般瞬間釋放，而是以穩定細流的方式長時間維持效果。

這種革命性的給藥方式，讓藥效在體內維持 24 小時的穩定濃度，就像一個恆流慢灌系統，精準控制藥物輸送，保持血中濃度在理想的治療範圍內。「穩定、精準、長效」的模式，不僅將療程簡化至每日僅需兩次吸入的極簡模式，更有效解決了藥物波動大、副作用高、給藥頻繁的臨床痛點，成為 L606 撼動國際市場的技術核心。

L606雙重優勢 微脂體緩釋與藥械合一完美結合

L606 的成功是國邑*深耕的專利研發平台。微脂體緩釋劑型結合其藥+械合一平台的精準設計，構築了難以跨越的技術壁壘。國邑*設計的精準投藥專屬霧化技術，確保了藥物在肺部深層的均勻分布與高效沈降。這對於呼吸力不足的間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）患者來說，這種霧化方式更是藥物順利進入肺部，維持穩定血中濃度的關鍵保障，同時顯示自行給藥的可行性，達到長期居家治療的目標。目前全球具備這兩大核心技術平台的公司極少，國邑*已取得多國專利保護即為藥械合一技術領先者。

L606全球戰略加速R&D Day後關鍵進展將啟動

L606 的市場野心瞄準全球高達 60 億美元以上的龐大市場規模。根據 Liquidia 的規劃，L606 預計於 2029 年取得藥證並上市。在北美市場，L606 採用霧化吸入劑型，每日僅需兩次給藥的優勢，預期將可爭取現有年銷售 超過30 億美元的同成份藥物市場份額。而在歐洲 PH-ILD 市場，L606 的戰略目標是獨佔市場先機。由於目前歐洲尚無同類產品核准，L606 將有機會成為首發上市的產品，享有更高獲利空間。

L606 的數據公開與全球臨床佈局正進入全面加速階段。Liquidia 將在 R&D Day 上發布 L606 針對第一類肺動脈高壓（PAH）與第三類間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）患者累積一年的關鍵治療效果。為了彰顯 L606 在創新治療上的重要性，Liquidia 將邀請三位在臨床與學術界享譽國際的 KOLs 共同參與研討，共同討論 L606 的臨床機會與進展。

數據如市場預期般樂觀正面，Liquidia 的行動將迅速展開。首先，L606 的臨床與取證策略已劃下明確藍圖——PAH 鎖定美國市場，PH-ILD 則鎖定美國與歐盟等主要市場同步推進，形成雙主軸佈局。

接下來，Liquidia 將啟動 PH-ILD 的全球多國多中心三期臨床試驗。過去一年，公司已與全球超過 20 個國家的臨床中心與頂尖 KOLs深入討論試驗設計與執行細節，相關準備工作可說一應俱全。待三期試驗完成後，Liquidia 將一次向美國 FDA 與歐盟主管機關提交 PAH 與 PH-ILD 兩項適應症的藥證申請，朝雙市場同步取證邁進。值得注意的是，目前歐洲尚無同類吸入劑型產品獲准上市，這意味著 L606 有望搶得市場先機，成為首款登場的創新製劑，為全球肺動脈高壓治療市場帶來全新格局。

國邑*里程金奠定基石，銷售分潤帶進長期獲利核心

這場國際合作為國邑*帶來穩固的現金流。目前 L606 的簽約金 1,350 萬美元已分別在 2023 年與 2024 年入帳。更重要的是國邑*的營運模式已進入穩定成長的「雙軌驅動」階段：第一個驅動來自於臨床用藥銷售，即供應臨床三期試驗用藥，銷售穩定挹注營收。第二個驅動則來自於里程金認列，隨著試驗與取證進展順利，在取得藥證的每個階段皆可取得里程金，金額將是已入帳簽約金的數倍，持續挹注穩健現金流。

甘霈強調，L606 真正的長期價值在於其上市後的「雙位數銷售分潤」。相較於總額 3.86億美元的里程碑金，L606 所瞄準的數十億美元市場規模，意味著未來產品成功商業化後，銷售分潤帶來的累積收入將遠高於里程碑金，是國邑*最核心、最長期的獲利引擎。

研發平台延伸 L608瞄準高價孤兒藥第二項仟億市場

國邑*的技術平台展現了極高的延伸性。旗下的第二項產品 L608，同樣採用「微脂體緩釋劑型」和「藥+械合一平台」，鎖定硬皮症所造成的末梢潰瘍。

這是一個極具價值的孤兒藥市場。目前該病在美國尚無任何藥物獲准、歐洲則僅有有注射型藥物，但病患需要每一到二個月安排連續五天到醫院注射6小時，非常不方便。L608 若成功上市，將成為美國首個治療性藥物，也為歐洲治療帶來全新療法。L608 採用微脂體緩釋技術，將藥效顯著延長至 12 小時，讓治療更穩定、更便利。臨床一期試驗已顯示，受試者在各劑量組均展現良好安全性與絕佳耐受性。

L608 的開發策略極為靈活且高效。由於其主要成分為既有藥物，屬於505(b)(2)「舊藥新用」途徑，可望大幅加速轉入後期臨床。規劃於2026年進入美國第二期臨床試驗，若二期結果良好，FDA 有機會允許直接銜接三期臨床，讓開發期縮短快速上市。

L608的潛在適應症除硬皮症外，也包括肺纖維化與肺高壓疾病，全球市場規模預計將超過 70 億美元。由於該藥屬於罕見疾病（孤兒藥）範疇，價格較高、競爭者少。甘霈指出：「孤兒藥價值在於人數雖少，但治療需求明確、保險公司給付意願高，獲利空間極大。」目前已與潛在國際藥廠的合作洽談中，預計明年有機會完成授權，為國邑*開啟第二條高價值授權曲線。

國邑*以「從研發走向製造與銷售」為中長期目標，希望建立完整的製藥產業生態鏈。未來將持續以微脂體與藥械合一平台為核心，拓展至百億美元市場的心血管、肺部、遠距治療等多領域應用，打造居家可用、便利且高安全性的治療解決方案。

萬寶投顧評估 :

國邑*（6875）公司體質健全、營運正向，現金資產充足，基本面穩定。過去一年多，L606 全球PH-ILD臨床三期試驗受 Liquidia 公司採取「先蹲後跳」策略，先與全球 20 餘國 KOLs 多次討論臨床三期設計及準備工作，為下一步全面出擊奠定穩固基礎。隨著各項準備工作就緒，L606 全球三期臨床試驗即將正式啟動，國際布局全面加速。台灣時間10月29日Liquidia 公司將舉行首屆 R&D Day，強力公開全球肺高壓治療市場高度關注的創新藥物 L606 的最新美國三期臨床成果。數據涵蓋肺動脈高壓（PAH）及肺高壓相關間質性肺病（PH-ILD）患者累積一年的治療效果。從Liquidia (LQDA)在美國的股價大漲即可得知，其未來發表數據應是正向、樂觀。回過頭來看國邑*(6875)的技術線型，過去這一年多的時間已完成 風險的去化，籌碼也相對穩定，對生技產業如數據公布後再進場，就錯過最具爆發力的買點。對於看好L606未來成長潛力與國際合作布局的投資人，現在是黎明前的最佳進場時機。

生技投資的價值在於「提前布局」，而非「數據揭露」。L606代表的不僅是國邑*(6875)的單一新藥，更是台灣新藥技術進軍全球肺高壓市場的重要里程碑，隨著10月29日數據揭曉在即，這場由台灣創新技術引領的全球賽局，正邁入臨床驗證的黃金關鍵期，對市場而言，黎明就在前方，誰能提前布局，誰就有機會成為醫藥革新的受益者。

