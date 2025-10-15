玻纖布族群再度向上！富喬(1815)底部向上

◎錢冠州 CSIA/CFTA

OpenAI + AMD，台廠訂單接不完!

進入第四季資訊電子旺季，產業好消息一波接一波，繼Nvidia未來將投入一千億美元到OpenAI籌建AI基礎建設，OpenAI於上週又宣告參股AMD達1.6億股，約達10%持股左右，而AMD一度盤中暴漲30%，此案被視為AI產業迄今最大規模的GPU部署計畫之一，也象徵AMD正式躋身OpenAI核心戰略夥伴行列，而更遠大的聯想為AI基礎建設的投入資金越來越大，若以AMD送出1.6億股而每股一每分來算，相當於AMD送出約300億美元的股票來換自家訂單，先不以是否膨脹槓桿來觀察，至少從金額來說，2026年整體市場對於AI的投入再度大增，若加計先前輝達祭出千億美元的合作案，我們看這樣的趨勢，顯然科技巨頭之間出現「排隊送錢換算力」的現象明確，這也就表示AI趨勢及應用持續向上，而這對於台股來說，當然是顯著利多，因為無論是來自輝達或AMD的訂單，台灣相關供應鏈都是顯著受惠者，時序進入第四季，我認為第四季就是包含AI伺服器等資訊產品最重點的季度，重頭戲還是在GB300相關供應鏈及上游的相關電子原物料，例如銅箔基板及玻纖布相關概念股，在九月份整理過後，近期又有開始轉強的跡象，搭配報價維持在高檔，例如台燿(6274)、金居(8358)、富喬(1815)及台玻(1802)等，上週都出現轉強行情，而台燿(6274)九月營收亮麗，第三季營收季增18.91%創下單季歷史新高，基本面表現相當搶眼，如同我在前幾週都持續提醒大家，第四季旺季，OpenAI與AMD大開合作之門，這一力道將延續到2026年上半年，像是鴻海(2317)及緯創(3231)等AI伺服器股都大漲，而錢老師也整理了一份「OpenAI與AMD合作受惠股」，限量100份，在我的Line: @marbo178送給大家，通關密語「AMD」，各位投資朋友務必要趕上這一波AI多頭列車。

富喬(1815)月線附近整理完畢! 開始向上突破

在第四季GB300大量出貨之下，銅箔基板需求增溫，而台燿(6274)及聯茂(6213)九月營收都創下新高，顯示拉貨動能積極，這也使上游原物料需求暢旺，玻纖布報價持續維持高檔，相關股票如富喬(1815)及台玻(1802)等，股價自八月中旬的高點拉回至月線附近，反覆整理打底過後再度轉強，富喬及台玻，也是錢老師的老朋友了，繼七月份我幫大家掌握36附近的富喬(1815)及17附近的台玻(1802)過後，現階段會不會再度發動波段行情攻勢? 我也將持續在錢老師的Line粉絲群組: @marbo178來幫大家追蹤! 而最重要的「OpenAI與AMD合作受惠股」，記得來我的Line索取，通關密語: AMD。

