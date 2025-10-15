複製竹陞科飆漲3倍的DNA：世禾

◎賴建承CSIA

台積電股價在法說會前頻頻創下歷史新高，除了OPEN AI與輝達、AMD合作外，四大CSP廠的資本支出擴大，使得雲端建置的商機不斷擴大，而台積電的晶片需求必定相當火熱，因此，股價近期呈現噴出走勢。此外，外資調高台積電目標價，高盛自1370元調高到1600元；摩根士丹利自1388元上調到1588元，主要是看準AI帶來的商機，同時2奈米的量產將拉高毛利率，故給予高度評價。台積電目前2奈米生產基地包括新竹寶山、高雄、美國亞利桑那第3座晶圓廠，其中高雄Fab22規劃五座廠區全投入2奈米，第六座廠區導入1.4奈米，而美國希望提高2、3奈米等高階製程在美比重，故台積電將會加速2奈米的進度及良率，第四季開始量產，加上手握15家客戶，研判2奈米商機將不容小覷，2奈米概念股看俏。

2奈米受惠股全數創歷史高

筆者早在本刊1643期剖析四檔【新、小、奇】2奈米受惠股，包括特用化學股的新應材(4749)、台特化(4772)；2奈米設備清潔的世禾(3551)；產線自動化監控系統的竹陞科技(6739)等，結果這四檔受惠股全數寫下歷史新高，這也是筆者堅持選股自產業出發的原因。其中竹陞科技(6739)，主要業務為製程設備的智能自動操作系統、遠程操控系統、製程數據採集系統及相關系統軟硬體整合，目前半導體客戶占營收比重超過9成。股價自筆者4/29介紹時的243元起漲，於10/7創下1020元之歷史新高，波段高達漲幅320%。今年上半年EPS5.73元，全年EPS上看14元，本益比高達73倍，宜居高思危、見好就收！

竹陞科本益比73倍V.S世禾18倍

竹陞科技(6739)的高本益比，勢必會帶動其他設備股。2奈米設備清潔的世禾(3551)，上半年EPS4.05元，全年EPS上看10元，本益比僅18倍，研判將啟動比價效應。台積電2奈米第四季量產，2026年之後更是全力衝刺2奈米產能，這對於2奈米設備之清洗需求將相當龐大。世禾目前掌握7奈米以下設備清洗訂單，並已通過2奈米認證，由於2奈米製程設備清洗需求將較5奈米大增1.2~1.3倍，世禾已接獲大客戶先進製程及先進封裝相關訂單，加上原有5奈米、3奈米需求續強，今年與明年營運爆發力可期。股價已經突破下降壓力線，月線與季線即將黃金交叉，配合MACD將回到零軸以上，法人又開始默默佈局，股價有機會啟動新一輪攻勢，季線不破可逢低分批布局。

