三利多加持的AI飆股

◎黃清照 CSIA

台股到10/7漲到27301高點，整體本益比已經近22倍，有些漲幅過大脫離國際股市的漲幅，如華邦電自13.2低點漲到高點42.65漲幅232%，南亞科自24.7漲到91.2漲幅269%，而南亞科、華邦電只做DRAM並不像海力士及美光有做DRAM及HBM，而海力士只漲179.5%(自144700漲到404500)，美光漲226%(自61.54漲到201)，顯然DRAM的華邦電、南亞科及記憶體模組的威剛、群聯漲幅過大，且KD指標在高檔出現熊背離，我認為這種漲幅過大投資人宜人取我棄，我認為離中段大回檔時間已經不遠了，但AI伺服器在先前輝達投資OPENAI一千億美金，及OPENAI與超微合作持有10%的超微持股，且OPENAI向超微購買MI450晶片的雙利多加持下，台積電為最大贏家，但台積電若漲到1470~1500我建議投資人至少賣一半，但AI及被動元件仍非常低估，9月營收創新高的貿聯、奇鋐、勤誠、台燿、鴻海、雙鴻及歷史次高的智邦和業績非常好本益比超低的健鼎、台光電、良維、光寶科我認為拉回都是買點，另被動元件在國巨啟動併購之下完成垂直與水平的整合完成下，國巨、立隆、興勤、佳邦、日電貿、禾伸堂、立敦、信昌電、凱美…這些逢低都可布局。

三利多助威的大飆股：台燿

台燿今年Q1、Q2 EPS 2.43、2.36元，經過Q2的沉澱後，Q3/7~9月營收分別為26.67、25.44、28.517億，9月大幅創新高，而7月營收26.67億，但公告出來EPS達1.17元，估8月在台幣貶值0.55元，8月獲利可維持在7月獲利1.17元，台燿受惠成功切入美系CSP的AI ASIC專案，M7、M8等級高階CCL出貨占比持續上升，目前M7、M8佔高速訊號應用(HSD-L)出貨率達5成，果然在9月起加速成長，營收28.517大幅創新高，且估營業利益率明顯上升，加上800G及1.6T網路交換器所用的CCL市場規模在2025年約2.71億美元，2026年成長近一倍達5.3億美元，卡到大商機。且泰國1廠產能在第三季開出後可進軍重要美國客戶的低軌衛星(LEO)供應鏈，成為營運成長的新動能。亦即在此三利多加持下，估計今年EPS可達12元，以10/5收333.5本益比只有27.8倍屬低估，何況若拿來與高力同為AI伺服器概念股相比，高力EPS只有8元，股價已經漲到407.5相較，更凸顯台燿的嚴重低估。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1666期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw