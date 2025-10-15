張文赫

全球資金行情 正在推升股市

當前的全球金融環境顯示資金行情，正在推動股市發展，其主要驅動力來自於各國領導者，特別是以美國總統川普及新當選的日本首相為首，政策面習慣採貨幣寬鬆，而採取的持續印鈔政策。此舉引發了全球性的貨幣貶值效應，資金因而流向其他資產，帶動了比特幣、黃金等價格的持續上漲。9/6 AMD 與 OpenAI 達成晶片協議，為 AI 熱潮再添柴火，AMD 飆漲二成以上，美股標普 500與那斯達克指數一同創下歷史新高，美債價格下挫，美元走強。比特幣價格突破 125,000 美元，創下新高。邁入第四季多頭格局不變，主要由旺季效應、作夢行情及作帳行情支撐，加上Fed降息利多帶動的資金面寬鬆，預期行情仍有上攻空間。

AI儲存時代 需求激增

銘異科技（3060）是台灣硬碟零組件的重要供應商，深耕音圈馬達（VCM）與硬碟上蓋等精密製造領域逾三十年，隨著AI伺服器與資料中心對高容量儲存需求激增，然而SSD單價高出HDD約6至10倍，促使企業端在成本效益考量下，轉向採用大容量HDD作為主流儲存解決方案，進而推升銘異所屬供應鏈需求快速回溫，營運將迎來轉折契機。銘異憑藉穩固的客戶基礎與優異品質控制，順利打入全球高階HDD供應鏈，同時積極推動製程自動化與智慧化生產，提升良率與降低成本，使毛利率逐步回升。公司亦積極布局精密機構件與非HDD應用市場，降低產業循環波動風險。展望2025年，隨著AI與雲端儲存的高速擴張，HDD需求持續攀升，銘異營運將迎來轉折契機。銘異正從傳統零件廠蛻變為「AI儲存時代」的重要推手，展現強勁反攻潛力。投資人可持續關注其中長期佈局的機會。

