快訊

丁學文專欄／高市早苗鼓舞市場 但安倍經濟學已難再現

政策暴衝4年翻船！風災毀逾10萬片光電板 10億元全民買單

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

PCB不可或缺的鑽針廠─尖點

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股週一延續漲勢，S&P500收漲0.36%持續站穩6700點之上，那斯達克則上漲0.71%準備挑戰23000點，兩者皆再度刷新歷史收盤新高，AMD成為這波科技龍頭後起之秀，不只宣布與OpenAI簽下價值數百億美元的超級晶片協議，更在未來提供高達6GW的GPU運算力，並且承諾OpenAI可以每股1美分價格取得AMD最多10%的股份，約1.6億股分階段釋出，如果以AMD股價200美元計算，OpenAI將取得320億美元的大禮，只要OpenAI在部署1GW晶片後就能生效，也造成美國科技股在創一波高峰。

AMD與OpenAI再度點燃市場熱情，台積電今天盤中股價最高衝上1445元，續創新天價，引領台股大漲終場收在27211點、上漲450點，成功攻克27000點大關，受惠美國AI巨擘之間的彼此結盟已形成風潮，目前OpenAI估值已飆高到5000億美元，尤其OpenAI未上市，許多決策不用經過複雜董事會流程，因此才能看到執行長Sam Altman在AI雷厲風行的佈局，接下來台股重磅則是10/16即將登場的台積電法說會。

台灣電路板協會(TPCA)公布，台商電路板全球產值今年整體發展態勢明顯優於過去兩年，全年總產值可望達9157億，年增12.1%。而本周看好的個股就是尖點，尖點(8021)近年高度投入新型膜層、高縱橫比鑽針、背鑽鑽針、DB刀等高階產品的研發設計與應用，公司針對AI伺服器、低軌衛星與電動車三大領域開發對應的高階產品，除了台灣與中國生產基地外，泰國廠今年正式投產，第一期以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務。

並且作為全球前二大的鑽針製造廠，在AI Server建置商機之下，AI PCB板層數提升、帶高階載板面積擴大等，都對鑽針耗損率提高，身為全球第二大鑽針製造商，尖點(8021)在高階PCB鑽孔技術上具備領先優勢，今年成長動能來自鑽針組合提升、鑽孔服務稼動率提升，泰國廠今年可望開始貢獻營收，並挹注下半年營運，今年估eps 1.6元，投資朋友不妨留意。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1666期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

相關新聞

玻纖布族群再度向上！富喬(1815)底部向上

進入第四季資訊電子旺季，產業好消息一波接一波，繼Nvidia未來將投入一千億美元到OpenAI籌建AI基礎建設，OpenAI於上週又宣告參股AMD達1.6億股，約達10%持股左右，而AMD一度盤中暴漲30%

複製竹陞科飆漲3倍的DNA：世禾

台積電股價在法說會前頻頻創下歷史新高，除了OPEN AI與輝達、AMD合作外，四大CSP廠的資本支出擴大，使得雲端建置的商機不斷擴大，而台積電的晶片需求必定相當火熱，因此，股價近期呈現噴出走勢。

三利多加持的AI飆股

台股到10/7漲到27301高點，整體本益比已經近22倍，有些漲幅過大脫離國際股市的漲幅

全球資金行情 正在推升股市

當前的全球金融環境顯示資金行情，正在推動股市發展，其主要驅動力來自於各國領導者，特別是以美國總統川普及新當選的日本首相為首，政策面習慣採貨幣寬鬆，而採取的持續印鈔政策。

PCB不可或缺的鑽針廠─尖點

美股週一延續漲勢，S&P500收漲0.36%持續站穩6700點之上，那斯達克則上漲0.71%準備挑戰23000點，兩者皆再度刷新歷史收盤新高

GB300第四季放量！緯創大漲衝高

Nvidia GB300是輝達最新一代的AI伺服器超級平台，專為AI大型模型的訓練與推理打造，於2025年九月份開始出貨，預估第四季開始放量，第四季產出預估為3000~4500櫃左右，而GB300第四季放量，勢必帶動相關零組件供應鏈同步受惠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。