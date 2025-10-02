GB300第四季放量！緯創大漲衝高

◎錢冠州 CSIA/CFTA

GB300九月出貨，第四季放量，明年更旺

Nvidia GB300是輝達最新一代的AI伺服器超級平台，專為AI大型模型的訓練與推理打造，於2025年九月份開始出貨，預估第四季開始放量，第四季產出預估為3000~4500櫃左右，而GB300第四季放量，勢必帶動相關零組件供應鏈同步受惠，從零組件系統來看，液冷散熱與機殼機櫃系統需求倍增，將推升散熱及機殼等相關零組件訂單放大；高速傳輸導CPO技術，準備迎向1.6T的高傳輸量，這也將讓矽光子族群迎來新一波成長契機；而伺服器電源與BBU則成為穩定供應的關鍵核心，相關概念股如台達電(2308)及光寶科(2301)等都迎接基本面大成長的動能，PCB及載板需求同樣持續爆發，另外如銅箔基板等，也都是明確需求向上，台光電(2383)及台燿(6274)等，為主流指標之一，再來，就是AI伺服器組裝了，鴻海(2317)已經領軍發動，其餘如廣達(2382)、技嘉(2376)、緯穎(6669)及緯創(3231)等，都出現底部型態完成開始突破的趨勢。整體而言，GB300有望持續帶動散熱、光通訊、電源、PCB載板、AI伺服器組裝等五大族群形成全面行情，錢老師這次準備一份「GB300最大受惠股」在Line粉絲群組: @marbo178要送給大家，通關密語GB300即可取得，時序進入第四季，我認為第四季就是包含AI伺服器等資訊產品最重點的季度，重頭戲還是在GB300相關供應鏈，GB300預估於九月份陸續出貨，而第四季到明年上半年放量，所以，AI資料中心帶來的關鍵零組件行情，值得期待，九月美聯儲已經降息，資金寬鬆環境啟動，所以，我們即將迎接來的將會是AI的基本面行情及資金行情雙雙發酵，第四季的台股行情，我們給予相當樂觀的預期。

緯創(3231)大底部成立! 開始向上突破

隨著AI伺服器行情發動，如果這時來找型態上剛剛打出底部型態並向上突破者，緯創(3231)就是非常好的機會，技術面來說，緯創近期開始突破過去一年的大型底部區，籌碼面則看到外資及投信明顯站在買方，搭配GB300的即將放量出貨，到2026年業績持續看旺，受惠AI伺服器需求持續轉強，加上2026年新增客戶數，緯創持續在台灣、墨西哥與美國大舉擴充產能，進一步提升生產彈性與競爭力。預期Dell的AI伺服器需求動能來自xAI(美)，將推升緯創2026年GB系列的 AI伺服器出貨量倍增至逾一萬櫃。我也將持續在錢老師的Line粉絲群組: @marbo178來幫大家追蹤! 而最重要的「GB300最大受惠股」，記得來我的Line索取，通關密語: GB300。

