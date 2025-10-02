獲利爆衝25倍的被動元件廠：華新科

◎賴建承CSIA

全球四大CSP廠，上半年資本支出約達1715億美元，其中亞馬遜557億美元、Alphabet396億美元、Meta307億美元、微軟456億美元，估計全年將上修資本支出達約3500億美元。此外，由於GB200出貨增加、GB300開始量產，而Rubin AI伺服器也將於2026年下半年量產，受到GB系列新平台推升下，相關零組件除了需求升溫外，技術的提升更是關鍵。包括，液冷散熱滲透率提升，「水對氣」或「水對水」架構將輕鬆突破1000W門檻；PCB也因此邁向40 層以上高階板，材料規格升級至M9等級；高頻寬記憶體(HBM)需求強大，也讓美光、海力士股價飆漲1倍；甚至次世代Vera Rubin系列將在2027年導入800V高壓直流(HVDC)架構，以滿足新一代Kyber機櫃單櫃高達600千瓦（kW）的龐大功耗需求；而沉寂已久的被動元件，也因AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件， AI用鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長。綜上所述，一個AI世代的來臨，已改變許多供應鏈，相信未來幾年的投資方向，仍脫離不了AI供應鏈。

華新科P/B比僅1.16倍

筆者於本刊上一期已率先看號被動元件龍頭~國巨(2327)，由於有美國廠將有利避開關稅，且旗下的基美是鉭質電容廠商，為全球前三大之一，由於鉭質電容今年6月已成功調漲價格，有助國巨獲利提升。國巨2025年有43元之實力，展望2026年，受惠AI伺服器之需求及終端產品之復甦， EPS挑戰50元大關，目前價位嚴重被低估。至於被動元件二哥~華新科(2492)，主要以積層陶瓷電容為主，搭配晶片電阻與射頻元件等，看好在AI、車用需求仍舊持續向上，今年營運能維持成長，產能稼動率約在75~80%，並將持續擴增AI伺服器、工控、汽車、醫療、新能源等領域。華新科每股淨值90.42元，P/B比僅1.16倍，研判將有補漲之空間。

華新科2026年EPS挑戰7.5元，本益比14倍

華新科第一季EPS1.21元，第二季受業外虧損7.82億元衝擊，單季EPS-0.44元，累計上半年稅後獲利3.7億，EPS0.76元。不過第二季虧損主要是匯損造成，若單看營業利益，第二季為5.55億，較第一季的4.84億成長，顯示本業持續在改善。而公告8月獲利4.69億，年增2567.9%，單月EPS高達0.97元，一個月就超過上半年，顯示在傳統旺季來臨下，獲利可望漸入佳境，今年EPS挑戰4.5元，2026年EPS有上看7.5元之實力，本益比也僅14倍。近期在外資大賣下，股價仍站上所有均線，只要9/22多方缺口不回補，多頭攻勢可期，可分批逢低承接。

