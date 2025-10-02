利基產品加持的低價飆股

◎黃清照 CSIA

上期告知9/23漲到26247且KD指標已處絕對高檔，K值達92.29%、D值89.98%，這離大修正時間不遠，果然9/24再漲到26394就反轉而下，到9/26三天就跌到25469，但因跌幅過大近1千點，所以週二(9/30)做大反彈，這次初步反彈，大盤仍未見底，為何？因上海A股本益比14倍、因KD到達高檔都要修正8天使KD修正到40附近在上漲，台股整體本益比已經達21倍，如此更應該修正，我估修正8~13天，但這個修正過程投資人不用怕，選股不選市，台灣的DRAM並沒有做HBM，南亞科、華邦漲幅比美光、海力士更大，南亞科、華邦分不同時日、分三個點賣出，而BBU、矽光子、機器人、軍工股一樣逢高賣，但AI伺服器是最具成長性，所以AI業績超讚且KD到達低檔的如智邦、金像電、健鼎、貿聯、奇鋐、台燿、勤誠、神達、緯穎、建準、良維…及業績股的尼克森、富鼎、矽格、欣銓、力成、京元電、晶技及被動元件的國巨、立隆、興勤、立敦…等大部分的低點9/26就出現，這些股票如果有拉回逢低可布局。

利基產品護身+毛利率大增的潛力股：富鼎

在美國關稅衝擊下，Q2提列大量匯兌損失1.22億，富鼎上半年EPS達2.12元較去年同期的1.89元還成長，從今年H1的毛利、營利5.75億、3.9億較去年同期的3.12億、1.47億分別成長84.3%、165.3%，顯示富鼎放棄競爭力較低、毛利率較差產品線的策略成功，且在利基型產品護身下，高壓MOSFET受惠AIPC、EV等領域，對高效、高可靠的電源需求提升，而重心已轉到伺服器應用的高階電源管理模組且新增8英吋晶圓代工投片廠，有效降低晶片成本，使上半年的毛利率跳升到37.5%，且富鼎大部分高階產品逐步獲得大廠認證通過，預計今年下半年可放量，從8月營收達2.94億創111年8月以來新高可看出，且部分高壓產品轉移到韓國晶圓廠生產，此效應在今年逐季顯現，估今年EPS 5.2元，以9/30收94.5換算本益比只有18.2倍，建議逢低布局。

