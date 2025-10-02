張文赫

光輝十月股市波動中仍見機會

川普川普9/29亦重提關稅議題，包括電影關稅、藥品關稅、傢俱關稅，其定調與話語風格類似四、五月時的動作。似乎想放利空逼迫中美進行貿易談判。這代表他不願讓某些領域再增長，增加了股市整理態勢的風險。此外，十月份的交易天數顯著降低，先有三個交易日後即逢假期，之後又有連續假日。表面看似「長假效益」讓投資人保守，但法說集中釋出利多，預計會形成較明顯的正面狀況。因此偏向樂觀，認為「光輝十月」股市波動中仍見機會。惟美國商務部長盧特尼克接受美媒採訪透露，對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，台積電看來未受影響，周二盤中漲20元至1320元；台積電月中將舉行法說會，除先進製程，「五五分」議題也將成市場焦點。

國精化轉型成果將爆發

國精化 (4722) 已成功從傳統樹脂／塗料製造商，蛻變為高階電子化學材料供應商。公司正積極布局高附加價值的 UV 光固化 與 電子化學材料，瞄準下一波成長週期。PSMA 和 5G HC 材料 將成為未來一兩年內驅動國精化營收和毛利率增長的強勁雙引擎。其中，PSMA（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）是應用於低介電、低耗損高頻基板的高毛利關鍵材料，因技術門檻高，供應商相對稀缺。儘管上半年獲利受到產線調整與匯損的暫時性影響，但隨著 5G 高速運算材料 等新產線於下半年逐步投產放量，市場對其未來成長預期已明顯轉強。公司正藉由這些高毛利、高技術門檻的產品來支撐未來業績。這一清晰的轉型題材已吸引市場資金積極卡位，成為短線推升行情的關鍵動能。建議投資人可持續關注其中長期佈局的機會。

