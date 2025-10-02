甲骨文訂單爆發的CPO股─聯鈞

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股週一包括費城半導體在內的四大指數皆延續上週五反彈，不過市場氛圍很快就被美國政府關門風險籠罩，目前美國民調顯示停擺機率來到70%，川普週一就算召開國會領袖開會還是毫無進展，就連副總統都公開喊話政府幾乎可以確定要關門了，本來本週五要公布非農就業報告，但是勞工部已宣布將全面停擺，意味著就業報告以及未來各項經濟數據包括CPI、PPI都有可能「難產」，川普本人更向媒體放話，要再裁掉一波不符合標準的人，美國可能在本週三迎來2019年以來首次政府停擺！

台股在上周四經歷443點重挫之後，今日迎來反彈，而美國商務部長盧特尼克透露希望台灣與美國晶片製造「五五分」的想法，台股力扛美「矽盾說」，市場聚焦10/16中舉行的台積電法說，而9月季底向來是法人作帳旺季，若是作帳不成有可能變成「結帳」，此外，10月台股連假多，市場心態也會轉向觀望，接下來行情可能轉為高檔震盤、個股調整的格局，而中小型股領先大型股整理，未來大型股也有整理性可能存在。

近期市場聚焦甲骨文拿下OpenAI五年、達3000億美元的AI算力大單，將大規模擴建AI伺服器，光通訊廠聯鈞(3450)作為甲骨文800G光通訊模組核心供應商，備受市場關注。OpenAI 與甲骨文、軟銀集團已達成協議，在全美各地合作建置五座新的資料中心，使得星際之門(Stargate)投資總額來到4000億美元，聯鈞有望增添訂單加持。

聯鈞8月營收月減3.32%、年減9.61%，稅後純益4000 萬元，年增29%，EPS 0.27 元，前8月營收 58.17億，年增 35.5%。目前 CPO 製程已經就緒，主要以800G以上高階產品為主，具備量產能力且正在與客戶確認規格，一旦市場啟動即可快速導入。而透過持股 57% 的源傑科技，也已掌握矽光子晶片、封測、模組等上下游關鍵技術，形成少數能提供「光通訊整合解決方案」的台廠，可持續關注。

