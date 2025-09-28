被動元件漲價最大受惠者：國巨

快訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI趨勢，科技業紛紛搶搭人工智慧列車，因此，讓許多產業大喊缺貨，包括銅箔、銅箔基板、玻纖布、記憶體、載板、被動元件等，相關產業的指標股也紛紛大漲一波，例如：金居、台光電、台玻、富喬、南亞科、華邦電、南電、華新科等都有不小的漲幅。其中以載板與被動元件的股價基期較低，筆者認位較有上漲空間，此外，AI伺服器機櫃消耗大量高階被動元件， AI用鉭質電容、高階MLCC、晶片電阻等交期全面延長，加上被動元件庫存目前處於低水位，供需缺口逐步擴大，研判沉寂已久的被動元件股價將主動出擊。

鉭質電容喊漲，國巨旗下基美擁商機

被動元件產業已低迷許久，雖然維持穩健獲利，但是股價欠缺爆發力，在本波AI伺服器需求帶動下，研判國巨(2327)、華新科(2492)、凱美(2375)、立隆電(2472)、禾伸堂(3026)、日電貿(3090)、鈺邦(6449)等不容小覷。由於AI伺服器機櫃相當昂貴，以GB200 NVL72為例，單價高達新台幣1億元以上，因此大量採用高階被動元件，目前被動元件在伺服器機櫃物料清單排名已衝至第三，僅次於GPU、記憶體。AI伺服器機櫃全數採用高階被動元件，最吃產能的部分環繞在主板、加速器及電源周邊，GB200/GB300更將鉭質電容納入設計。鉭質電容今年6月已成功調漲價格，鉭質電容由美商主導，全球前三大製造商包括國巨旗下基美及AVX、Vishay等，三家合計拿下全球60～70%市占率，故被動元件龍頭國巨(2327)將有波段行情可期。

國巨EPS上看50元，本益比僅14倍

國巨(2327)國內外併購齊發，包括茂達與芝浦電子，且將股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，近期題材逐漸變多。此外，國巨第二季營收為327.7億元，毛利率為35.6%，稅後淨利49.98億，EPS9.74元，累計上半年EPS20.51元。第三季為傳統消費性電子旺季，在加上AI趨勢動能不變，單季EPS上看11.5元，全年有43元之實力，戰望2026年，歐洲工控和車市將重返成長，加上AI伺服器之需求及終端產品之復甦，研判國巨業績可望逐步回升，EPS挑戰50元大關。目前國巨「股票1拆4」，若還原價格計且以明年EPS50元計，本益比僅14倍，在產業龍頭股中偏低。9月下旬成交量明顯放大，只要9/19大量長紅棒位置不失守，可逢低積極布局。

