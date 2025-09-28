四大產品皆具成長的低估股

◎黃清照 CSIA

上期告知台股漲到9/15收盤價25357，漲幅只有10%，跟南韓漲幅42%、香港漲31.8%及跟高基期的納達漲14.6%、日本漲12.2%相較偏低，所以在KD處高檔仍過關斬，到9/23漲到26247。目前大盤K值92.29%、D值89.98%已處絕對高檔，若適當降溫使KD修正到50、甚至到30~20更好，所以對KD處高檔的DRAM、SIC相關股及如威剛、群聯、中美晶、環球晶、原相、南電、欣興…須作適度降溫，但有部分個股還會展現強勢，如華邦、南亞科只適合當沖，可是之所以大漲是因輝達投資OPEN AI一千億美金、及先前甲骨文獲大廠投資而還未出貨的訂單約三千五百億美金、加上CSP的ASIC對AI伺服器的總需求大增，兼以台灣8月外銷訂單600億美金，以電子產品訂單達248.8億美金、年增39.5%最大，顯示AI、高效能運算及雲端服務商機仍強勁，所以布局的首選在AI，但選股以KD處在低檔且業績非常好的台燿、金像電、高技、健鼎、致茂、勤誠、智邦、奇鋐、辛耘及貿聯、台光電、國巨…為首選。另被動元件主升段行情已經啟動，本益比偏低的佳邦、興勤、立隆、凱美、禾伸堂、華新科也是布局首選，另低價得千如、九豪、華容、信昌電、立敦也有大翻滾的力道。

電桿、天線、WIFI7、低軌道四產品線皆成長的飆股：佳邦

佳邦Q1 EPS 1.74、Q2 EPS -0.34，但主要是受匯兌損失2.43億，上半年EPS 1.4元，歷經6~7月營收為6.2、6.37億的低潮，8月上升到6.587億，顯示業績將在爬升，公司表示將深化與國際IC廠商及客戶的合作積極搶攻5G、AI交換器、物聯網、低軌道衛星及低空經濟等高成長商品，且公司在2024年成功建置台灣首座符合IEEE802.11be標準的wi-fi7標準測試實驗室，進一步強化全球無線技術市場的競爭力，另在馬來西亞檳城的全新子公司於7月底盛大開幕，廠區規劃具備充裕產能，以因應wi-fi7、低軌道衛星與車用市場的快速成長需求，估2025年第三季開始量產，對業績有實質的貢獻，亦即在電桿、天線元件、WIFI7、低軌道衛星四面具成長下，估今年EPS 4.2，以9/23收盤價75本益比只有17.9倍，並配合途中技術面已經站到頸線上，未來可展開主升段行情拉回布局。

