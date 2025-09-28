ABF載板進入漲價週期的受惠股─南電

◎王榮旭 CSIA/CFTA

聯準會上週重啟降息，加上主席鮑爾偏鴿派態度點燃美股慶祝行情，美股單週資金流入高達577億美元，創下自去年12月以來最大規模，S&P500、那斯達克與道瓊同創歷史新高，本週市場留意聯準會是否繼續傳達鴿派降息態度，新任理事Miran將於本週一公開談話，鮑爾緊接登場，而本週五則會公布個人消費支出PCE，市場目前預期核心PCE月增0.2%、年增2.9%還是會維持接近3%的水準，而過去二週大漲創高的美光也要公布財報，是攸關記憶體族群是否能再持續創高的重要指標。

而台股9月以來呈現「驚驚漲」態勢，9/22最高來到25887點新高，距離2萬6千點近在咫尺，高檔類股輪動良性換手，而近期影響台股的國際財金事件，就是輝達入股英特爾一事，但英特爾製程始終落後台積電一~二個世代，輝達主力產品仍然會與台積電高階製程保持密切合作關係，某種程度也消除台積電入股英特爾的壓力。

而本週推薦的南電(8046)近期由於PCB上游關鍵材料T-Glass玻纖布供不應求，帶動成本上揚，南電BT載板價格已在7~8月陸續調漲，外資更預估Q4 BT載板與高階ABF載板將再進行價格調漲，年底更可能出現供應缺口，載板交期拉長，部分新專案報價更大漲30%以上，且漲價循環從今年Q4到明年Q4預估價格有望每季調漲5~10%，大幅改善IC載板廠商獲利表現

並且南電也是台塑集團旗下高階印刷電路板及IC載板製造廠，近期季底集團作帳態勢明確，包含南亞科(2408)、南亞(1303)、台勝科(3532)也都接連大漲，南電受惠AI、5G、800G等新興應用，8月營收38.07億，月增5.15%、年增22.91%，為28個月以來新高；累計前八月營收254.69億，年增18.77%，ABF與BT載板需求持續增溫，南電明年有機會在更多高階AI伺服器專案中扮演關鍵角色，加上T-Glass新產能陸續釋出，投資朋友不妨留意。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1664期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw