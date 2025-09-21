法人買 散戶保守！AI + 無人機向上衝

◎錢冠州 CSIA/CFTA

權王台積電發動，主升段發動

台股自九月初以來持續在台積電(2330)等權值股帶動之下，指數一路攻上兩萬五千點之上，外資呈現持續買超台股的操作策略，不過散戶指標的融資餘額僅小增約170億左右，可以說散戶的進場相當有限，我們再從現在的期間來看，現階段即將進入資訊電子的旺季，蘋果新機將於九月中旬上市，但更重要的是AI相關產業，在五月份GB200已經開始量產，而預估GB200產量持續向年底擴增，而GB300也即將在第三季末開始上市，GB300的出貨量也是預估從九月份到明年第一季將呈現一路暢旺的走勢，所以，可以說明台灣資訊電子或AI相關產業的出貨在接下來會呈現一路向上的走勢，這也可以說明為何外資等法人在這個階段就是積極進場的策略，尤其台積電，整個八月份台積電(2330)都在1200以下呈現箱型整理，但接下來就呈現向上突破的走勢，外資回來買當然是一大主因! 但更重要的就是旺季來臨! 接下來台積電的基本面表現也將會越來越暢旺，我認為股價也正式啟動向上突破行情，那麼既然龍頭股向上發動，AI產業多頭明確，關鍵零組件股也不會寂寞，雖然九月中旬一波中小型股壓回震盪，但短線股價震盪洗籌碼，往往造就中長線更大的行情，AI伺服器相關或GB300受惠股，將會是台股第四季潛力股的重點! PCB、銅箔基板、矽光子、BBU、AI電力等，都是我們相當要注意的大方向。

AI關鍵零組件股向上，軍工無人機將是第二波大黑馬

八月份關稅影響到全球金融市場已經大致底定，九月開始啟動基本面及資金面向上的行情，7月我抓到玻纖布富喬(1815)在37元與台玻(1802)在17元附近的低檔起漲點、8月CPO也走出穩健偏多，在玻纖布及矽光子過後，還有哪些族群可以在接下來第四季走出長波段向上的走勢，我認為除了AI關鍵零組件股之外，別忽略台灣國防軍工股的大行情契機，其中又以無人機相關最具備指標性，台灣無人機發展蓬勃迅速，而國防部第一波標案共3600無人機從2024年啟動，如今已經陸續交貨，但接下來重點應該要放在2025年底將開標的國防部無人機第二波標案，因為光是數量就龐大到驚人，國防部於今年八月的訊息表示，第二波無人機標案的總數將達到48750台，預計在今年底之前開標，2026-2027年生產交貨，相關受惠股有哪些? 把握無人機最重要個股，就相當重要。

中光電(5371)拔頭籌! 無人機一馬當先，雷虎(8033)潛力大

在2024年國防部無人機的第一波標案中，中光電(5371)無疑是最大贏家，總共3600台的標案，中光電就拿下了大部分的3037台，受惠程度最大，預估中光電(5371)無人機產品出貨量將躍居台灣無人機出貨的第一大廠，中光電100%持有的子公司中光電智能機器人於去年8月搶下國防部標案的三千餘台，總金額超過20億，到今年上半年已經出貨將近半數，預估下半年繼續呈現出貨暢旺並且營收持續認列到2026年第一季，而年底的第二波更多台數的無人機標案，市場預估總採購金額將達到500-700億台幣，預估中光電智能機器人也有希望取得部分標案，且得標金額有機會較前次更高，對於2026-2027的業績面將有顯著提升，另外就是雷虎(8033)，短線漲多拉回月線附近整理，但隨著國防年度預算上看兆元規模，無人機、無人船成為產業焦點，雷虎則為其中的指標股，而其他受惠公司還包含漢翔(2634)、長榮航太(2645)、亞航(2630)等，都是可以密切注意的相關族群股。

接下來第四季的重點會放在GB300，九月份GB300即將出貨，而隨著第四季的放量，相關個股營收獲利表現也將明顯增溫，在GB300的受惠題材中，很重要的將會是AI電力供應，這裡面就有台達電(2308)及光寶科(2301)的領先走高，而指標股，我認為將會在連接線領域的貿聯-KY(3665)，另外，我認為BBU族群將會是重中之重! 摩根大通（J.P.Morgan）報告表示，2025年下半年的GB300將開始採用「電池備援電力模組」(Backup Battery Unit, BBU），來降低伺服器運作時的風險。 換言之，BBU將成為GB300的標準配備，台股中的BBU指標股可以注意AES-KY(6781)、新盛力(4931)、系統電(5309)等，以新盛力(4931)來講，股價在外資買盤挹注之下，股價延續短期均線繼續維持偏多行情，而系統電(5309)也可以相當注意，系統電與加百裕策略合作搶攻BBU與無人機市場，未來題材面十足，在系統電(5309)的技術面表現來看，短線壓回到10日線左右震盪整理，但外資及投信仍偏買方，後勢並不看淡。

在這一輪AI關鍵零組件行情中，以PCB及AI電力相關產業最具備指標性，因為AI伺服器來到GB200及GB300之後，能耗大增，從而使PCB板的應用及電力的銜接都需要有更顯著的提升! 因而也都會使相關股票的基本面向上及股價走出大波段走勢。

