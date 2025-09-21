四大ASIC訂單全拿到的飆股

◎黃清照 CSIA

台股今年漲到9/15收盤價25357，漲幅10%，遠遠低於南韓漲幅42%(2399~2408)、香港漲31.8%(20059~26440)、上海A漲15.3%(3513~4051)、南韓、香港、上海基期低，至今漲幅特別大，同處高基期日本漲12.2%(39894~44768)、納達漲14.6%(19310~22141)，代表傳產股的道瓊漲7.7%(42554~45834)，相對台灣傳產股漲幅也比較小，今年下半年到明年最具成長性在AI，所以台灣漲幅跟國際相比相對小。影響國際股市在9/18的FED降息一碼，今年還會再降2碼，啟動降息循環，釋出資金將跑到何處？依據推估跑到成長性最高的AI為主、及貴金屬(尤其黃金)、短債。台股以族群性而言本益比最低在AI、被動元件(國巨、立隆、興勤、日電貿、凱美、華新科)、業績股(中美晶、環球晶、富鼎、尼克森、欣銓、矽格、聯發科)、DRAM、NAND FLASH相關的華邦、南亞科、威剛、群聯、力成、健鼎。9/18降息對本益比超高矽光子、BBU、軍工、機器人、重電、軟體股、玻纖布、玻纖紗、銅箔若有拉高投資人宜把握減碼機會。逢低布局首選在AI的奇鋐、雙鴻、台燿、勤誠、健鼎、光寶、廣達、緯創、鴻海、台積電、國巨、良維、矽格、欣銓為主。

ASIC+車用HDI+記憶體模組板三大成長的飆股：健鼎

健鼎Q2營收179.03億較Q1的171.28億季增4.5%，但毛利、盈利為46.93、32.24億較Q1的42.76、28.51季增9.7%、13.08%優於預期，合併半年報EPS 9.13元、尤其2024Q2~2025Q2毛利率呈23.1、23.5、24.3、25、26.2逐季成長態勢，這是最好股票，業績之所以這麼好是卡到ASIC+車用HDI+記憶體模組板三大成長所致，先前已取得三大CSP的訂單，最近又取得一家，四大訂單全部囊括，網通伺服器訂單也由原一般伺服器朝AI伺服器發展，生產層數由16~18層往22~26層提升，網通伺服器中AI應用對健鼎的營收占比也朝20%邁進，另記憶體模組板，因最近美光調漲記憶體DDR4、DDR5的20%，如此記憶體模組板價格也相對提高，且美光也表示車用的記憶體漲價70%、因車用電子需求轉趨強勁，因電動車、ADAS、自動系統、車用鏡頭模組持續擴增超過預期，健鼎的HDI版用在車用較一般傳統車售價高出5~6倍，估健鼎今年EPS 18.8，9/15收302.5本益比只有16.1倍，技術面KD處在低檔，逢低積極布局不用怕。

