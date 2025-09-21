快訊

漢民集團四飆客：禾榮科、漢測、漢磊、嘉晶

聯合新聞網／ 萬寶週刊

最近最紅的集團是漢民集團四飆客，包括:禾榮科(7799)、漢測(7856)、漢磊(3707)、嘉晶(3016)，禾榮科9月15日以承銷價每股600元正式掛牌上市，耕加速器硼中子捕獲治療(AB-BNCT)領域，7/21創天價984元，而9/17上興櫃的漢測，興櫃認購價訂在100元，靠著富爸爸加持，蜜月行情一飛衝天，不僅以188元開盤，狂飆657%，最高還一舉攻上757元，收盤漲幅551%，成為興櫃股后寶座

輝達傳出下一代Rubin平台，導入 SiC技術，並與計劃把現行矽中介層材料升級為碳化矽。此舉有望解決 CoWoS矽中介板的散熱瓶頸，並將供電規格自54V一舉提升至800V，大幅提高能效，讓碳化矽地位水漲船高。在題材催化下，漢磊、嘉晶9/17再度攻上漲停，股價分別逼近70元與60元。嘉晶改寫自2024年11/8以來波段新高，漢磊亦刷新2024年5/10後新高，買氣驚人。

而SiC製造電壓、電力系統元件並非新技術，過去就長期被用於5G通訊、電動車(EV)與充電樁的電源模組與逆變器，提升續航力與能源效率，或是再生能源風電、太陽能的逆變器，甚至是工業設備用於高壓電源供應、伺服馬達控制等場合。

因此一開始，碳化矽的應用多半在電動車上，國際上的電動車最大生產國中國大幅開出碳化矽，幾乎全世界無法跟中國競爭，連美國的Wolfspeed都宣布破產，但以現在美中科技戰的壁壘分明新一代輝達晶片幾乎不可能採用中國碳化矽

台灣受惠美中科技戰 搶占伺服器商機

因此台灣第三代半導體的股價也都一飛沖天。指標股當然是3707的漢磊。身為漢民集團的一員，但始終未受市場重視，最主要就是找不出獲利的模式。

就在此時，世界先進竟然扮演白馬騎士。在去年大家財報虧損連連的時候，以每股48元的價格實施私募，成為漢磊的最大股東。當時大家都想，以台積電集團穩健的作風，難道只是想要插旗第三代晶圓嗎？

還有中美晶集團也在第三代半導體耕耘許久，台塑集團的台勝科，背後有日亞化支持的台亞另外還有嘉晶、合晶都是可以注意得標的。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1663期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

