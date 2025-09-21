切入半導體材料的轉機股─台虹

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美國公布最新消費者物價指數報告，CPI年增2.9%，較上月2.7%上升，核心CPI年升3.1%，同樣符合預期。不過可以看到受關稅影響的品項全面上漲，包括服裝與影音產品各上漲0.5%，汽車零件上漲0.6%，新車上漲0.3%，能源更是漲了0.7%。食品雜貨加速上漲0.6%，雖然這些商品的漲幅還不到全面失控，但是已經顯現川普的關稅效應已經全面開始滲透到消費者，足以美國中下階級的消費支出力道！

而勞動市場又再一次看見疲弱的數據，本周最新初領失業救濟金人數激增至26.3萬人，創下2021年10月以來新高，又一次顯示企業正在縮編人力，目前核心與總體通膨仍在3%附近，遠高於鮑爾程其訂定2%的目標，勞動市場一連串疲軟的表現，已經讓九月降息勢在必行了，美股與台股近期連續創新高，就是市場預期的降息行情，在資金充沛以及ETF買盤之下，也讓權值股持續攻高，市場一片熱絡。

而本週推薦的台虹(8039)是FCCL(軟性銅箔基板)龍頭，在蘋果新機出貨帶動下，Q3營收增溫，營收連兩月呈現月增，但因消費性電子產品今年並無太多新品，且因關稅提前拉貨，加上匯率影響，台虹前8月合併營收68.27億，年減0.11%，不過台虹朝AI、半導體相關應用產品發展，新開發PTFE填料型銅箔基板，針對高頻通訊與網通相關應用正在送樣階段，後市可期。

而PTFE銅箔基板，製程為銅箔與PTFE粒子結合，台虹添加劑與化學品製成，下游為電路板廠商，PTFE材料本身具備高穩定性與不沾特性，不易異質貼合，公司憑藉自有配方以及技術，已達到業界標準兩倍水準，成為台虹的技術強項，PTFE CCL特徵為介電損耗(Df)值低於萬分之八，可達此水準幾乎就已是M9等級，預計明年開始挹注營收。

而近期營運狀況，隨著蘋果新機即將上市，傳統上游FCCL在Q2及Q3為出貨旺季，在匯率不過大起伏之下，Q3獲利可望回升，上半年賺0.45元，今年估要賺2元，外資9月也大買4254張，投資朋友不妨留意。

