台灣無人機產業！進入十倍速成長

◎錢冠州 CSIA/CFTA

國防軍備採購2026-2032，年估計達1.3兆，無人機最大受惠

瞄準下一波具備產業爆發力的潛力族群，台灣無人機產業顯然具備高成長及股價走出波段行情的契機! 預期2026-2032年台灣國防部國防支出將達到年9千億至1.3兆元，佔GDP比重超過3%以上，主要受惠項目包含無人機、飛彈、國艦國造等，其中，軍用商規、軍用軍規等無人機製造採購需求的預估市場規模將達到4千億元，而我們估計2025-2030無人機產值的年複合成長率也將達到60%以上，是成長驚人的明星產業之一! 回顧第一波無人機商機在2024-2025年約3600台共約70億左右的商機，而第二波軍用商規無人機市場規模於2026-2027年預估達到48750台共約725億元，成長動能就相當可以期待! 錢冠州老師幫大家找潛力飆股，7/10第1653期萬寶周刊我們強力推薦玻纖布族群，當時富喬(1815)股價在37元附近，而台灣玻纖布大廠台玻(1802)的股價也仍在17元左右，來到八月份富喬衝到80元以上，台玻的波段高點也來到8/19的40.1，到了八月底的萬寶周刊第1660期，我們開始幫大家追蹤矽光子，相關族群也開始轉強向上，進入九月中旬，軍工無人機產業繼續具備相當的潛力，國防部於七月份即宣布史上最大無人機採購計畫，預估超過4.8萬台無人機與規模達到7百億元以上的資金規模，我也在我的Line粉絲群組: @marbo178，幫大家整理這份台灣無人機產業概況的相關訊息，各位投資朋友可以在我的Line輸入178取得這份資訊。

中光電(5371)為第一波無人機標案的最大贏家

在國防部無人機的第一波標案共計3600台無人機，中光電(5371)旗下的中光電智能機器人公司成為台灣第一家且是唯一一家通過國防部微型無人機及監偵型無人機軍用商規標案檢測的廠商，是以也在第一波標案中取得最多的3037台無人機，那麼接下來即將在今年第四季開標的第二波共計48750台無人機標案，中光電(5371)預估也會有相當的機會來取得更大的標案，技術面及籌碼面來說，中光電股價持續延續月線偏多向上，外資及投信也都呈現買多於賣的狀況，這也有利於股價維持中長多向上的局面，預估接下來在國防部第二波無人機標案開標前後，相關無人機題材股仍有機會繼續反映利多，我也將持續在錢老師的Line粉絲群組: @marbo178來幫大家追蹤!

