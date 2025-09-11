博通獲百億美元大單受惠股：眾達-KY

◎賴建承CSIA

2025年台灣國際半導體展於9/10–9/12在台北南港展覽館登場，本次3.超過 1200 家半導體與 4100個展位，是全球最具影響力的半導體產業盛會之一，聚焦：AI 晶片、先進封裝、3DIC、Chiplet、FOPLP、異質整合、矽光子、量子運算、HBM等領域。此外，六大科技廠於展覽前舉辦論壇唱旺矽光子，並表示矽光子為AI算力競賽的「祕密武器」，而且輝達第二季財報中，網路產品營收73億美元，較去年暴增近1倍，也可看出端倪。此外，採用矽光子與CPO，實現更高資料傳輸速率並降低功耗，難怪國際大廠爭相切入此領域。研判本次灣國際半導體，除了AI晶片外，半導體設備、先進封裝、矽光子、HBM等相關個股可特別鎖定。

博通股價創歷史高，供應鏈雨露均霑

美國晶片大廠博通公布財報優於預期，同時表示取得新客戶超過100億美元的AI基礎設施訂單，市場也傳出這位神秘客戶正是OpenAI。目前博通的三大XPU客戶為Google、Meta與字節跳動。消息一出，其股價呈現飆漲，並且創下了歷史新高，市值衝上1.6兆美元，成為華爾街第七大市值的公司。這對台灣相關供應鏈將水漲船高，眾達-KY(4977)是博通矽光子共同封裝光學元件(CPO)的重要合作夥伴，已參與博通51.2T全光交換機專案。訊芯-KY(6451)則在半導體高階封裝與矽光子封裝領域具技術突破。立積(4968)則是Wi-Fi射頻模組龍頭，積極推進Wi-Fi7產品。其他還包括台積電(2330)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、日月光投控(3711)、京元電(2449)、智邦(2345)等均扮演博通產品的要角，研判股價將會有正面連動。

眾達-KY第二季EPS暴衝至3.82元

矽光子領域中，近期包括智邦(2345)、光聖(6442)、波若威(3163)等相繼創下歷史新高，而眾達-KY(4977)第二季單季EPS暴衝至3.82元，較第一季的因業外虧損造成EPS-1.29元大為改善，累計上半年EPS2.51元。眾達-KY(4977)旗下產品包括32G光收發模組、400G高階光收發模組，並持續開發矽光子光引擎、矽光子光收發模組與光電共封裝光解決方案，布局資料中心、AI 與醫療及健康感測市場。與博通合作的400/800G產品即將放量，而且也積極布局CPO，未來幾年 CPO 產品占營收比重有望達30%。股價在財報優下自92元漲至133元，外資也悄悄布局，配合月線穿越年線呈現黃金交叉，MACD在零軸以上且柱狀圖翻紅，短線壓回頸線122元不破，多頭趨勢可期。

