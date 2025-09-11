兩大動能助攻的潛力股

大盤在8/27創下24570新高，只回檔到23885就止跌而上到9/9又攻到24880創新高，之所以強勢是受到大家預期美國9月中下旬降息已成定局，兼以美國的AI伺服器做輪漲，此波由谷歌、亞馬遜、博通強勢帶動，但META、微軟、輝達做拉回整理，我估之後谷歌、亞馬遜、博通漲多做拉回，將輪由META、微軟、輝達修正完再上攻，但是台灣的AI伺服器本益比美國低很多，像達電、金像電、台光電、奇鋐、川湖、緯穎8月營收創新高，而台燿、旺矽、勤誠、貿聯8月營收創歷史次高，光寶科業績也大成長，台股將在AI伺服器強輪漲下持續呈階梯式震盪走高，我估此波達電、旺矽、貿聯、金像電、川湖、矽格、欣銓先行指標第一組，漲到某一程度進入整理，將輪由奇鋐、勤誠、台光電、台燿、光寶科、健鼎、緯穎、興勤第二組上攻，接下來第三組技嘉、鴻海、廣達、緯創、良維、國巨、立隆…做上攻，而1、2、3組漲到某一程度又會形成輪漲，另華邦電、南亞科、威剛、群聯也開始慢慢走強，另有一些業績非常好的如富鼎、尼克森、亞光、辛耘、原相也可做輪漲，跌深的玻纖布、玻纖紗可搶短線反彈。

鎖定高階應用+ASIC訂單旺的飆股：金像電

金像電Q2營收138.53億較第二季的120.63億季增14.8%，Q2 EPS 3.48較Q1的3.6下降0.12元，主要是由提列匯兌損失7.97億，不提列匯兌損失EPS可達4.1元，而7~8月營收跳升到56.45、58.86億大成長，主要是受AI伺服與高階網通版需求強勁，上半年EPS 7.08、毛利率跳升到30.4%。因應AI專案訂單急速需求，公司敲定兩項佈局：在中壢新廠與泰國新廠同步推進，新產能鎖定高層數、高頻高速應用，配合美系CSP大廠新案提前導入，在今年占比21%的美系CSP當世代之ASIC專案為主供應商外，2026年下世代也為主要的供應商，在產品組合佳且毛利率大跳升下，今年EPS可達17.5元，9/9收465換算本益比為26.5倍，配合圖中KD指標到達低檔，拉回建議逢低布局。

