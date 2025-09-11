2025半導體展與中小股成多頭主力

上周五美國 8 月非農就業數據爆冷，引發經濟衰退擔憂，蓋過市場對聯準會本月降息100%的樂觀預期，但美股上週五 (5 日) 收低，僅費半上漲1.6%。本周9/10-12半導體展，2025更成為世界最具影響力的半導體專業展會，由於牽動人工智慧以及科技業的發展，全球對台灣半導體倚重，因此半導體一直是全球關注重點產業。9/8櫃買指數持續走高，顯示中小股的換手承接買盤仍相當強勁，台股大盤中一度登上24729點新高，本周先關注 8 月營收陸續公布，業績股仍可望引領市場買盤。

采鈺台積電小金雞布局矽光子/CPO

采鈺(6789)是台積電集團旗下的子公司，主要業務包括彩色濾光膜、微透鏡及微型光學元件的生產。聚焦在其與台積電的關係，以及其在影像感測器（CIS）與新興技術如矽光子和CPO（共同封裝光學元件）的佈局。受市場關注的題材之一，隨著 AI 伺服器與資料中心對傳輸速度的需求越來越高，矽光子和 CPO 技術成為關鍵，為公司帶來了長期成長的想像空間。產品應用廣泛，其中手機佔最大宗（約 70% 至 80%），但車用和安控的成長動能也備受關注。特別是車用領域，隨著電動車和自駕技術的普及，每輛車所需的感測器數量大幅增加，帶動了采鈺的營收增長。第二季營收為 22.19 億元，季增 2%、年減 9.5%，營業淨利達 2.74 億元，每股盈餘（EPS）為 0.86 元，與第一季相當。采鈺重要的是，其在矽光子、CPO 和 Metalens 等前瞻技術的佈局，也使其成為 AI 和高速運算相關題材的受惠股。可留意中長期買點。

