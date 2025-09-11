受惠美系客戶訂單放量的PCB股─高技

◎王榮旭 CSIA/CFTA

上週五美國勞動市場的疲軟進一步擴大，8月非農業就業人數僅較前月略增2.2萬人，遠低於市場預期的7.5萬人，亦不及7月增幅7.9萬人，反映川普關稅政策衝擊企業信心，徵才計畫轉趨保守，造成就業機會流失，而且六月數據還被下修為疫情以來首見的負值！失業率雖仍僅4.3%看似不高，但這已觸及去年七月以來的高點，就業市場連續疲軟已經讓九月降息勢在必行了

然而本周公布的通膨數據可能也會讓聯準會進退兩難，華爾街預估八月消費者物價指數CPI將上升0.3%，年增率來到達2.9%；核心CPI雖然預測仍維持3.1%，但這也顯示通膨往下的趨勢持續停滯，也就是降息幅度只能慢慢來，而台股不畏總經利空，在台積電、日月光出擊下，跳空漲逾200點創24729點歷史新高，加上谷歌反壟斷公司勝訴，穩住大型科技股股價，有利市場信心，面向第四季作帳行情。

PCB 及銅箔基板族群近期持續走強，主要受惠於 AI 伺服器升級與 800G 交換機陸續放量所帶來的需求推動。這些高階應用對 PCB 製程提出更嚴苛挑戰，例如背鑽導入、孔徑縮小，使得材料選擇與板材疊構更為複雜；同時，製作過程中對位精度、公差控制、鑽孔與背鑽技術以及壓合工序的難度明顯提升。而本周推薦的高技(5439)就具有這樣的技術護城河，7月營收達10.05億，月增11.31%、年增188.43%；累計前七月營收47.18億、年增107.39%，上半年累計EPS達3.81元。

高技自從切入UBB主板後獲利開始三級跳，受惠美系CSP客戶擴大下單，目前伺服器板產品集中於單一大型客戶，隨著400G交換器穩定出貨、800G新案進入驗證期，加上新客戶導入加快，今年更擴大籌資，發行20億無擔保可轉換公司債，引爆市場高度重視，主要在於目前相關AI的PCB產能吃緊，目前台廠金像電與高技皆以UBB為核心發展主軸，從通用板轉型至高效能運算應用供應商，已穩居新一輪成長循環的關鍵位置，投資朋友不妨留意。

