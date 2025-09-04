2026大爆發！矽光子當主流！

◎錢冠州 CSIA/CFTA

AI伺服器帶動，高階 Switch、CPO 與光纖通訊進程持續向上

從7/10第1653期萬寶周刊我們強力推薦玻纖布族群，當時富喬(1815)股價在37元附近，而台灣玻纖布大廠台玻(1802)的股價也仍在17元左右，錢老師也同步持續在Line粉絲群組: @marbo178來幫大家追蹤這一個AI受惠的指標族群，那麼，時序來到九月份，全新整理完畢的潛力族群呼之欲出，那就是矽光子相關標的，其中波若威(3163)股價在六七月份整理完畢，近期股價延續短期均線偏多向上，外資買超積極，我認為接下來也有相當的機會走出大波段向上的走勢，基本面來說，波若威(3163)也相當具備競爭力，主要強項在矽光子光引擎、Co-Packaged Optics（CPO）相關技術及400G/800G等高速光模組封裝等，而應用面來說，輝達在期高速晶片如GB200及GB300，其傳統傳輸訊號瓶頸已經出現，超高速傳輸需求迫在眉睫，包含波若威(3163)等矽光子股票即將迎接來獲利的強勁成長!

矽光子產品將於2025下半年陸續驗證完成，並於2026年放量，矽光子未來有機會被大量應用在AI資料中心上，其特性包括高頻寬密度、低延遲和低功耗，本質上是使用光訊號取代銅線傳輸來解決電路問題，將訊號連接部分光化，並且極小化電路長度，這樣一來可以有效解決AI伺服器內熱功耗問題且更能增加傳輸速度。許多領先廠商已開始投入開發相關矽光子產品，以支援下一代AI模型所需的計算基礎設施擴張。根據研調機構估計矽光子市場規模預計在2025年超過 1億美元，到2030年將超過7-10億美元，年複合增長率CAGR預估可來到45%以上，未來商機顯著。

矽光子出貨於2026年將明顯大幅成長

從矽光子出貨量預估數據來看，800Gbps光模組出貨，2024年800-900萬顆，2025年預估約1700-2000萬顆左右，已經呈現倍數增長，今年多數廠商進入認證階段，預估2026年大放異彩，2026年估計銷售將來到3500萬顆以上，成長率相當驚人，相關廠商如波若威(3163)、上詮(3363)、聯亞(3081)、華星光(4979)及環宇-KY(4991)等，都是可以注意的方向，尤其聯亞(3081)，技術面延續月線走多向上，基本面也隨AI訓練需求大爆發，積極推升800G光模組出貨，預估也將在2026年明顯推升業績表現，矽光子產業及個股，我也將持續在錢老師的Line粉絲群組: @marbo178來幫大家追蹤!

