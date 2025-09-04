快訊

擁三大成長引擎的網通股：啟碁

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

受惠AI的建置，網通產品需求與升級持續引爆，加上網通大廠智邦(2345)股價於日前創下1085元之歷史新高，研判在進入北美電信市場傳統旺季下，下半年網通廠業績將不容小覷。其中啟碁(6285)全球製造據點分布於台灣、越南、墨西哥與中國昆山，目前越南與台灣各約40%，中國與墨西哥各約10%，因應關稅可以彈性調度與擴產，2025年仍維持28億以上的資本支出，由於股價在長期相對低檔，在旺季來臨下，股價有機會重拾多頭力道。

啟碁受惠歐美電信商傳統旺季

隨著進入Q3與Q4傳統旺季，加上歐美電信商需求回溫帶動，啟碁包括Wi-Fi 7與5G FWA等產品將大幅成長，其中Wi-Fi 7滲透率可望突破三成，高於上半年約10%的水準，成長主因為技術演進及新產品上市推動。此外，北美電信市場也進入傳統旺季，家庭連網產品需求強勁，北美電信商積極推廣5G FWA服務，成為支撐營運主力。Erizon 及 T-Mobile 第二季 FWA 訂閱數分別淨增27.8萬及45.4萬戶，AT&T的Internet Air服務訂閱數也突破百萬，啓碁家庭連網產品可望受惠。除了 5G FWA 設備需求延續，有線光纖寬頻網路推廣也是另一成長焦點，預計第四季將推出 800G 交換器給企業客戶，提升下半年營運動能。

啟碁本益比8倍，均線糾結待突破

啟碁7月營收89.1億元，月增3.52%，年增2.33%，擺脫前幾個月雙減窘境，美系外資指出，啟基受惠於車用與網通事業成長，預期8月與9月營收將持續月增，且看好未來三大成長動能，包括Wi-Fi 7解決方案、800G交換器、低軌衛星終端用戶解決方案等，並給予維持「買進」評等不變。第二季EPS1.03元較第一季的EPS1.92元來得低，主要是匯損造成的業外損失，隨著台幣的回貶，匯損壓力將會有所減輕，累計上半年EPS2.95元，全年EPS估8元，本益比15倍，股價有低估之嫌。雖然現階段仍缺乏法人買盤，不過MACD已回到零軸以上，顯示多頭力道正在升溫，且目前所有均線落在120-125元間，一旦放量突破均線糾結區，波段攻勢將不容小覷，逢低可開始分批佈局。

