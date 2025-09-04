CCL由M8推進到M9的飆股

台股8/27漲到24570再創新高，由於KD指標處高檔及(A)高估族群：玻纖布、玻纖紗、機器人(信邦、立端、艾訊除外)、BBU(光寶、台達電、立隆除外)、軟體股、重電股…嚴重高估向下修正，配合漲多的AI伺服器也須經適當的技術面修正，帶動整個大盤向下調整，我預估調整到23885~23700是低估AI伺服器及業績股的修正滿足點，但最壞可能受(A)及非理性超漲的軍工股(雷虎、漢翔、長榮航太、寶一、龍德造船、駐龍)下殺，還要修正到23620~23400，到時大盤才會出現像樣的上漲。但有兩條主軸線在進行：金居今年EPS 4元、股價高達215，這凸顯業績較金居好很多的(B)良維、豐達科、騰輝、亞光、矽格、欣銓、立隆、佳邦、胡連、興勤、聯陽、義隆電、國巨、神達、光寶…易漲難跌行情。健策EPS 37.2、股價2135，光聖EPS 19、股價979，凸顯(C)貿聯、台光電、智邦、奇鋐、勤誠、達電、致茂、健鼎、旺矽、緯穎、廣達、辛耘…的嚴重低估，呈現向上攀堅行情。總之，(B)及(C)修正到23885~23700我認為就會是這兩個族群的底部，而呈現選股不選市的各自走法。

ASIC伺服器由M8推升到M9的CCL最大受益股：台光電

台光電Q2營收225.08億，表現非常好，單季EPS 10.02，合計半年報20.03，但7月營收跳升到83.72億，單月EPS 4.03，業績之所以這麼好，主要受益全球大規模AI算力建置需求大升，AI伺服器採用的PCB板用量與價值大幅提高，所需的關鍵高階銅箔基板(CCL)，由於新一代AI伺服器的傳輸架構將升級到1.6T速率，在高頻高速低損耗要求愈發嚴格趨勢下，板材需求可望從M7、M8正式進入M9等級，市場估計採用M9等級CCL的AI伺服器終端客戶包括谷歌、微軟、輝達等業者，尤其進入M9等級價格可大幅提升30~40%，這對台光電、台燿的毛利率提升有更大的助益，估今年EPS可達42元，股價低到1150，但同樣AI伺服器的健策半年報EPS 17.44、7月EPS 2.89、全年EPS 37.2元、股價高達2135，這凸顯台光電的嚴重低估。技術面短線已經適當整理，請參考圖中若有拉回到1100~1050，配合技術面KD到達低檔，我認為可從容布局，未來獲利可期。

