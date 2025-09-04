擁有護城河技術的CPO股─上詮

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股在經歷7~8連2個月不斷創高後，本週開始面臨考驗，首先是八月非農就業報告將是重點觀察指標，目前華爾街預估新增7.4萬人，失業率則上升至4.3%，景氣放緩的疑慮上升，這也呼應鮑爾在Jackson Hole明確暗示九月將開始降息，而科技股也開始傳出雜音，具外媒報導，阿里巴巴已開發出一款AI晶片，可能成為輝達H20晶片的替代選項。此外，美國商務部將取消原先允許三星電子、SK海力士和英特爾大陸子公司從大陸採購美國晶片製造設備的許可，也造成美國科技股承壓。

隨著美國總統川普表示將於未來2週推出半導體關稅，且暗示稅率可能達到200%，台股在9月開局便爆出強大賣壓，漲多的PCB族群拖累大盤，大型電子權值股黯淡，千金股盤中賣壓加劇。原本主流部隊包括半導體、AI、PCB、CPO、軍工股，紛紛見到逢高停利賣壓，短線漲幅愈大的，拉回力道就愈強，

包括金居 (8358)、尖點(8021)等熱門股都以跌停作收，指數失守月線，市場聚焦上市櫃公司8月營收能持續有亮眼成績。

本週推薦上詮(3363) 是真正唯一通過台積電CPO認證供應商，想像潛力最大，累計今年1~7月營收11.46億，年增51.77%。今年光通訊元件需求顯著升溫，上詮也在積極推進CPO技術開發，尤其是1.6T CPO ReLFACon光纖陣列連接器已於去年Q4試產，預計明年Q3開始量產，除了1.6T外，公司並持續推進3.2T、6.4T等不同等級的高速光模組產品，而Q1 EPS 0.01元，而6月自結EPS 0.01元，單月就賺贏1季，今年要賺0.5元，明年要大爆發。

CPO 技術是將光學元件直接與交換器 ASIC 晶片共同封裝，能有效縮短電訊號傳輸距離，降低功耗並提升頻寬，滿足 AI 訓練與推論對高速傳輸的龐大需求，被視為下一世代高效能運算網路的解方之一。國際大廠如 Broadcom、Cisco、Intel 及台灣光電與 PCB 供應鏈，皆積極投入相關產品開發與量產，搶攻 AI 基礎設施升級商機，在挪威主權基金揭露最新的台股投資組合，除了增加原本就有的光聖(6442)、聯亞(3081)持股之外，更首度買進上詮(3363)，顯示高度看好光通訊族群，投資朋友不妨留意

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1661期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw