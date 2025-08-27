我的世界 由我OPEN！中信銀發統一集團聯名卡站穩發卡NO.1

快訊

中國信託銀行董事長陳佳文與統一企業集團董事長羅智先，於8月21日宣布發行「中國信託uniopen聯名卡」，為信用卡市場投下一顆震撼彈。這張統一集團聯名卡將讓中信銀的總發卡量突破千萬張，狠甩玉山、台北富邦銀行等。

自從2023年5月，公平會同意統一併購家樂福之後，市場就預言，家樂福聯名卡將成為市場必爭的搶手貨。果不其然，羅智先挾著集團龐大的流通零售事業，包含7-ELEVEN、家樂福、星巴克、康是美等，組成「史上最大聯名單位」，透過與中信銀聯手，打造首張卡友可權益自選的聯名卡，共同創造點數經濟生態系。

中信和統一的淵源極深，早在2003年，中信金迎娶隸屬統一集團旗下的萬通銀行，一舉讓中信銀分行數從50多家增至102家；更重要的是，中信銀日後獨家取得統一超商全台分店設置自動櫃員機（ATM）的權利。20多年來，隨者統一超分店數逐漸成長，中信銀在超商的ATM據點已超過7千處。

如今，放眼國內銀行信用卡排名，前五大發卡行分別為中國信託、玉山、台北富邦、國泰世華及台新銀行。擁有momo電商平台的富邦銀，與統一在零售業務上存在競爭關係，雙方難以合作；而國泰世華已停止聯名卡策略，轉而主打CUBE卡。至於積極推動與新光金控合併的台新，原本也積極爭取，後則因內部忙於新新併整合，無暇顧及這塊大餅。

各大發卡行都積極建立自己的點數生態圈，中信銀以聯名卡的方式，擴大不同的點數生態圈，除了LINE POINT，最新的OPEN POINT，今年上半年中信銀所發行的SOGO聯名卡，則涵蓋了HAPPY GO點數的百貨生態圈；北富銀除了挾集團旗下的MOMO購物台，掌握電商領域的生態圈商機之外，又繼續開拓版圖，拿下COSTCO聯名卡的發行權，目前已因此順勢接收了將近300萬張的COSTCO聯名卡。

事實上，中信為了與統一集團合作發行聯名卡，已下了3年功夫，大股東辜仲諒甚至親自出馬，頻繁與羅智先餐敘談合作。「辜董與羅董頻繁互動，最終促成了這場備受矚目的強強聯手。」統一集團高層透露。

中信與統一將透過這張聯名卡共同打造全台最大的「零售金融生態圈」。中信銀內部評估，以中信銀過往的能量，透過家樂福、星巴克等通路，預計新聯名卡發卡量「至少兩百萬張，多則三百萬張，屆時發卡量絕對可一舉突破一千萬張」，中信銀也將因此在消費數據、客戶黏著度上建立起難以跨越的「護城河」。

