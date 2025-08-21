快訊

玻纖布引爆報價上漲行情！金居(8358)衝

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

七月初以來錢老師強力推薦銅箔基板及玻纖布題材個股，當時富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到80元以上，波段漲幅達到130%左右，而台玻(1802)也從七月中旬的17元左右一路大漲到8月中旬的37元附近，波段漲幅也來到110%附近，玻纖布漲價題材持續受到關注，同時在8/6的第1657期萬寶週刊，我也推薦了當時還在整理的南亞(1303)，當時股價還在40元以下，但南亞卻是標準的銅箔基板及玻纖布概念股，更涵蓋了AI產業會運用到的電子上游原材料，未來趨勢值得期待，而這些我先前也多次在我的Line粉絲頁: @marbo178上提醒大家，另外，作為銅箔基板加工的金居(8358)，更是這一波行情的大飆股，金居可以說是銅箔基板的買賣加工廠商，首先買賣就受惠於上游原料玻璃玻纖的報價大幅上揚，而AI伺服器要用到的高階銅箔基板，其加工費用調升更使毛利及未來展望持續向上，股價從七月初起漲，一路延續短期均線向上，外資及投信持續進場，而資券同增也使得券資比來到28%左右，頗有繼續向上軋空的味道! 再來還是南亞(1303)，強勢股根本沒有太多回檔的空間，尤其是還在大波段低檔的南亞，台塑四寶的南亞過去因為受到塑化景氣向下的衝擊，過去兩年從90元附近的高點一路下跌到30元以下，而我們也在35-39元附近抓到其作為銅箔基板上游原材料的投資價值，除了會員進場買入為主力持股，也在萬寶週刊及我的Line群: @marbo178分享給各位粉絲好朋友。

