光通訊五虎將誰低估：華星光

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎賴建承CSIA

由於矽光子具備整合光電元件於單芯片及數據中心高速低延遲傳輸的優勢，成為AI及5G基礎設施關鍵技術。挪威主權基金看好台灣矽光子業者在國際上成就與技術，加碼台積電和矽光子相關股票，反映其看好台灣在全球半導體供應鏈的核心地位與技術領先優勢。本次加碼了光聖(6442)與聯亞(3081)，本且新增波若威(3163)、上詮(3363)、華星光(4979)等三檔，共計看好五檔光通訊供應鏈。研判在挪威主權基金加持，及行政院的「AI新十大建設」藍圖，筆者認為矽光子&CPO將再度成為市場焦點，相關指標股可望雨露均霑。

智邦當上千金股，光聖與聯亞大漲創高

生產交換器板材的台燿(6274)股價再創366.5元的歷史新高，交換器的智邦(2345)則登上千金股行列。而筆者於本刊介紹的光聖(6442)同步創下873元之歷史新高。光聖具備自動化產線設計能力，近年轉向5G、低軌衛星與光通訊等，受惠美國數據中心需求強勁，光聖2024年EPS14.3元。今年第一季EPS4.26元，第二季EPS下滑至2.6元，主要是業外損失4.97億(應是匯損所致)，營業利益Q2高達7.94億，較Q1的3.82億呈現倍增，若非匯損獲利將呈現暴衝。由於有挪威主權基金加持，股價逆勢大漲。至於聯亞(3081)也是挪威主權基金加碼對象，第二季外損失不多，故EPS自第一季的0.46元跳升至第二季的1.05元，毛利率由32.35%跳升至43.33%，股價也大漲至532元波段高，有機會再挑戰歷史新高601元。

華星光突破平台，靜待法人歸隊

在光聖(6442)與聯亞(3081)股價紛紛大漲之際，其餘三檔股價也被帶動，其中華星光(4979)第二季因毛利率下滑EPS僅0.67元，不過7月營收3.88億，月增8.96%、年增28.57%，在這5檔矽光子概念中一枝獨秀，研判股價將跟進。華星光的100G ZR 產品目前出貨維持穩定，400G ZR為2025年主力產品，預期800G ZR放量時間將落於2026年。

【本文未完,更多精彩內容請見萬寶週刊1658期】

萬寶週刊

相關新聞

玻纖布引爆報價上漲行情！金居(8358)衝

七月初以來錢老師強力推薦銅箔基板及玻纖布題材個股，當時富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到80元以上，波段漲幅達到130%左右，而台玻(1802)也從七月中旬的17元左右一路大漲到8月中旬的37元附近

光通訊五虎將誰低估：華星光

由於矽光子具備整合光電元件於單芯片及數據中心高速低延遲傳輸的優勢，成為AI及5G基礎設施關鍵技術。挪威主權基金看好台灣矽光子業者在國際上成就與技術，加碼台積電和矽光子相關股票，反映其看好台灣在全球半導體供應鏈的核心地位與技術領先優勢。

車用電子有成並卡位AI的飆股

指數在8/19上攻到24551突破113/7/11的歷史新高24416，之後因漲多做拉回以24353做收，但指數因KD已經處在絕對高檔，兼以周KD也在高檔，所以短線甚至短中線都要做修正，但這個修正留下伏筆，因確實漲太多脫離基本面的玻纖紗、玻纖布、銅箔的尖點、建榮、德宏、台玻、南亞、金居、富喬及BBU的順達科、新盛力、系統電、興能高…

銅箔基板多頭趨勢不變 拉回都要找買點

川普8/15表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至200%甚至 300%，顯示川普其正加大力度推動半導體製造業回流美國。8/18普丁有意結束烏俄戰爭，並考慮推動美、烏、俄三方會談。澤倫斯基感謝川普出力，強調烏克蘭願意參與三方接觸，但拒絕割讓烏國領土

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

本週市場焦點轉向全球央行年會Jackson Hole的動態，聯準會主席鮑爾將於週五發表可能是他任內最後一次的重要演說，目前市場投資人已押注9月降息至少25個基點的機率高達85%

繼續鎖定AI大行情！富喬台玻繼續衝

富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55-60元附近

