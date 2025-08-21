快訊

羽球／傳李洋接任運動部長 薪水+國光獎金年領約600萬元

閃兵案外案！王大陸涉查個資「勘驗犯案手機」 今仍不認罪、拒和解

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

聽新聞
0:00 / 0:00

車用電子有成並卡位AI的飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

指數在8/19上攻到24551突破113/7/11的歷史新高24416，之後因漲多做拉回以24353做收，但指數因KD已經處在絕對高檔，兼以周KD也在高檔，所以短線甚至短中線都要做修正，但這個修正留下伏筆，因確實漲太多脫離基本面的玻纖紗、玻纖布、銅箔的尖點、建榮、德宏、台玻、南亞、金居、富喬及BBU的順達科、新盛力、系統電、興能高…及本益比太高的雷虎、寶一、長榮航太、中光電、漢翔…和缺乏基本面機器人的所羅門、新漢、和椿…，這一些脫離基本面開始出現爆大量下跌走勢，顯示內行人在出脫，籌碼落入散戶手中出現大回檔已難免。這個盤仍留有伏筆，所以選股不選市，伏筆在(A)適當修正AI伺服器的台燿、健鼎、勤誠、雙鴻、騰輝、良維、欣銓、矽格、貿聯、台光電、奇鋐、達電…，及車電、業績股的立敦、耿鼎、胡連、堤維西、東陽、劍麟…和聯陽、義隆電、威剛、辛耘、萬潤、閎康、力成、聯電、台積電、視陽、佳必琪…，另AI伺服器的廣達、鴻海在經適當的修正5~8%也可出現好的買點，所以選股不選市，投資人可以(A)為逢低布局的首選。

車用有成進而卡位AI及BBU的飆股：立隆

立隆Q1 EPS 1.67、Q2營收29.12億較Q1的26.94季增8.1%，但Q2毛利、盈利分別為9.29、6.22億較Q1的8.17、4.95億季增13.7%、25.65%，主因毛利率、盈利率大增到31.9、21.3%且7月營收9.746億表現佳。立隆在車用市場耕耘多年終展現他的爆發力，新應用包括煞車與轉向等安全性相關系統、電動車車載充電器大尺寸高壓電容持續增加，這部分對毛利盈利增加有很大幫助。據立隆指出人工智慧AI正在對趨勢，可預見未來『凡事皆AI』，被動元件扮演重要腳色，由於AI伺服器高電壓、大電流及高速運算需求引爆

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1658期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

台股因AI大漲也大跌...只是泡沫？切老：不會特別追飆股、好企業自然會跟上

飆股金居驚爆違約交割1,093萬元 今年上市櫃第八起案例

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

輝達電力革命的飆股

相關新聞

玻纖布引爆報價上漲行情！金居(8358)衝

七月初以來錢老師強力推薦銅箔基板及玻纖布題材個股，當時富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到80元以上，波段漲幅達到130%左右，而台玻(1802)也從七月中旬的17元左右一路大漲到8月中旬的37元附近

光通訊五虎將誰低估：華星光

由於矽光子具備整合光電元件於單芯片及數據中心高速低延遲傳輸的優勢，成為AI及5G基礎設施關鍵技術。挪威主權基金看好台灣矽光子業者在國際上成就與技術，加碼台積電和矽光子相關股票，反映其看好台灣在全球半導體供應鏈的核心地位與技術領先優勢。

車用電子有成並卡位AI的飆股

指數在8/19上攻到24551突破113/7/11的歷史新高24416，之後因漲多做拉回以24353做收，但指數因KD已經處在絕對高檔，兼以周KD也在高檔，所以短線甚至短中線都要做修正，但這個修正留下伏筆，因確實漲太多脫離基本面的玻纖紗、玻纖布、銅箔的尖點、建榮、德宏、台玻、南亞、金居、富喬及BBU的順達科、新盛力、系統電、興能高…

銅箔基板多頭趨勢不變 拉回都要找買點

川普8/15表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至200%甚至 300%，顯示川普其正加大力度推動半導體製造業回流美國。8/18普丁有意結束烏俄戰爭，並考慮推動美、烏、俄三方會談。澤倫斯基感謝川普出力，強調烏克蘭願意參與三方接觸，但拒絕割讓烏國領土

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

本週市場焦點轉向全球央行年會Jackson Hole的動態，聯準會主席鮑爾將於週五發表可能是他任內最後一次的重要演說，目前市場投資人已押注9月降息至少25個基點的機率高達85%

繼續鎖定AI大行情！富喬台玻繼續衝

富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55-60元附近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。