車用電子有成並卡位AI的飆股

◎黃清照 CSIA

指數在8/19上攻到24551突破113/7/11的歷史新高24416，之後因漲多做拉回以24353做收，但指數因KD已經處在絕對高檔，兼以周KD也在高檔，所以短線甚至短中線都要做修正，但這個修正留下伏筆，因確實漲太多脫離基本面的玻纖紗、玻纖布、銅箔的尖點、建榮、德宏、台玻、南亞、金居、富喬及BBU的順達科、新盛力、系統電、興能高…及本益比太高的雷虎、寶一、長榮航太、中光電、漢翔…和缺乏基本面機器人的所羅門、新漢、和椿…，這一些脫離基本面開始出現爆大量下跌走勢，顯示內行人在出脫，籌碼落入散戶手中出現大回檔已難免。這個盤仍留有伏筆，所以選股不選市，伏筆在(A)適當修正AI伺服器的台燿、健鼎、勤誠、雙鴻、騰輝、良維、欣銓、矽格、貿聯、台光電、奇鋐、達電…，及車電、業績股的立敦、耿鼎、胡連、堤維西、東陽、劍麟…和聯陽、義隆電、威剛、辛耘、萬潤、閎康、力成、聯電、台積電、視陽、佳必琪…，另AI伺服器的廣達、鴻海在經適當的修正5~8%也可出現好的買點，所以選股不選市，投資人可以(A)為逢低布局的首選。

車用有成進而卡位AI及BBU的飆股：立隆

立隆Q1 EPS 1.67、Q2營收29.12億較Q1的26.94季增8.1%，但Q2毛利、盈利分別為9.29、6.22億較Q1的8.17、4.95億季增13.7%、25.65%，主因毛利率、盈利率大增到31.9、21.3%且7月營收9.746億表現佳。立隆在車用市場耕耘多年終展現他的爆發力，新應用包括煞車與轉向等安全性相關系統、電動車車載充電器大尺寸高壓電容持續增加，這部分對毛利盈利增加有很大幫助。據立隆指出人工智慧AI正在對趨勢，可預見未來『凡事皆AI』，被動元件扮演重要腳色，由於AI伺服器高電壓、大電流及高速運算需求引爆

