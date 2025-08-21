快訊

銅箔基板多頭趨勢不變 拉回都要找買點

聯合新聞網／ 萬寶週刊

張文赫分析師

川普8/15表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至200%甚至 300%，顯示川普其正加大力度推動半導體製造業回流美國。8/18普丁有意結束烏俄戰爭，並考慮推動美、烏、俄三方會談。澤倫斯基感謝川普出力，強調烏克蘭願意參與三方接觸，但拒絕割讓烏國領土，看來俄烏戰爭仍有會有一段時間談判。市場等待聯準會主席鮑爾在8/22傑克森霍爾(Jackson Hole)的演講，預料將釋出貨幣政策走向訊號。近期台股加權指數屢創新高，在部分利空消息衝擊下，仍能迅速反彈並維持高檔。台股在回測5日均線後迅速拉升，顯示市場對台灣經濟基本面的信心。聚焦特定族群如AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工以及生技等具備題材性的族群。

聯茂卡位COWOP率先通過M9認證

因應全球AI熱潮，針對AI伺服器所需關鍵高階銅箔基板需求也不斷快速提升；聯茂M6、M7、M8等級之相關Low Dk高頻高速低耗損材料持續放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶。

2026年即將推出新一代AI資料中心所需要的M9等級Low CTE超低耗損基板材料，聯茂已於今年下半年通過主要美系AI GPU大廠及數家PCB板廠認證，未來公司AI產品營收將更進一步跳升。

2026年即將推出新一代AI資料中心所需要的M9等級Low CTE超低耗損基板材料,聯茂已於今年下半年通過主要美系AI GPU大廠及數家PCB板廠認證,未來公司AI產品營收將更進一步跳升。

萬寶週刊

