挪威主權基金加持的CPO股─波若威

本週市場焦點轉向全球央行年會Jackson Hole的動態，聯準會主席鮑爾將於週五發表可能是他任內最後一次的重要演說，目前市場投資人已押注9月降息至少25個基點的機率高達85%，大家開始關注近幾個月聯準會內部分歧開始加劇、白宮施壓更強之下，鮑爾是否會一改保守態度轉向鴿派，將是影響美股的重要關鍵。

儘管美國總統川普上周五暗示可能對晶片祭出高達300%的關稅衝擊，費城半導體指數應聲重挫2.26%，僅道瓊指數逆勢收紅，市場情緒轉趨謹慎，但台股8/18盤中最高觸及24431點，超越去年7/11盤中24416點紀錄，創下史上新高，市值來到78.73兆，在新台幣轉貶趨勢下，加上輝達8/27公布財報、9/17聯準會有望再次啟動降息，以及台積電2奈米預計Q4量產等利多題材助攻下，台股有望續攻。

上週推薦的定穎投控(3715)果真又再度大漲，儘管車用PCB需求整體仍低迷，但是未來動能主要來自中國客戶推升的DDR5相關HDI產品，並且公司也正式進軍AI伺服器產品，8/18股價也到了110.5元，長線看多。而本周推薦的CPO個股波若威(3163)，波若威為光纖被動元件代工廠，四大主力產品中，CPO主要出貨資料中心用光收發模組內的光纖套件，加上客戶需求逐漸往800G、1.6T規格升級，有望帶動光纖連接器與光放大器的營運成長

同時波若威是唯一在今年輝達GTC大會上，獲輝達直接點名的光通訊廠。波若威正積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證，明年進入量產，財報方面，Q2受新台幣強勢升值

