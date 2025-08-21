快訊

羽球／傳李洋接任運動部長 薪水+國光獎金年領約600萬元

閃兵案外案！王大陸涉查個資「勘驗犯案手機」 今仍不認罪、拒和解

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

本週市場焦點轉向全球央行年會Jackson Hole的動態，聯準會主席鮑爾將於週五發表可能是他任內最後一次的重要演說，目前市場投資人已押注9月降息至少25個基點的機率高達85%，大家開始關注近幾個月聯準會內部分歧開始加劇、白宮施壓更強之下，鮑爾是否會一改保守態度轉向鴿派，將是影響美股的重要關鍵。

儘管美國總統川普上周五暗示可能對晶片祭出高達300%的關稅衝擊，費城半導體指數應聲重挫2.26%，僅道瓊指數逆勢收紅，市場情緒轉趨謹慎，但台股8/18盤中最高觸及24431點，超越去年7/11盤中24416點紀錄，創下史上新高，市值來到78.73兆，在新台幣轉貶趨勢下，加上輝達8/27公布財報、9/17聯準會有望再次啟動降息，以及台積電2奈米預計Q4量產等利多題材助攻下，台股有望續攻。

上週推薦的定穎投控(3715)果真又再度大漲，儘管車用PCB需求整體仍低迷，但是未來動能主要來自中國客戶推升的DDR5相關HDI產品，並且公司也正式進軍AI伺服器產品，8/18股價也到了110.5元，長線看多。而本周推薦的CPO個股波若威(3163)，波若威為光纖被動元件代工廠，四大主力產品中，CPO主要出貨資料中心用光收發模組內的光纖套件，加上客戶需求逐漸往800G、1.6T規格升級，有望帶動光纖連接器與光放大器的營運成長

同時波若威是唯一在今年輝達GTC大會上，獲輝達直接點名的光通訊廠。波若威正積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證，明年進入量產，財報方面，Q2受新台幣強勢升值

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1658期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

鮑爾22日演講 市場押注放鴿

川普揚言允許對鮑爾進行「重大訴訟」 再度呼籲降息

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特：最大貿易重置是大陸震撼

相關新聞

玻纖布引爆報價上漲行情！金居(8358)衝

七月初以來錢老師強力推薦銅箔基板及玻纖布題材個股，當時富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到80元以上，波段漲幅達到130%左右，而台玻(1802)也從七月中旬的17元左右一路大漲到8月中旬的37元附近

光通訊五虎將誰低估：華星光

由於矽光子具備整合光電元件於單芯片及數據中心高速低延遲傳輸的優勢，成為AI及5G基礎設施關鍵技術。挪威主權基金看好台灣矽光子業者在國際上成就與技術，加碼台積電和矽光子相關股票，反映其看好台灣在全球半導體供應鏈的核心地位與技術領先優勢。

車用電子有成並卡位AI的飆股

指數在8/19上攻到24551突破113/7/11的歷史新高24416，之後因漲多做拉回以24353做收，但指數因KD已經處在絕對高檔，兼以周KD也在高檔，所以短線甚至短中線都要做修正，但這個修正留下伏筆，因確實漲太多脫離基本面的玻纖紗、玻纖布、銅箔的尖點、建榮、德宏、台玻、南亞、金居、富喬及BBU的順達科、新盛力、系統電、興能高…

銅箔基板多頭趨勢不變 拉回都要找買點

川普8/15表示，未來兩週內將制定晶片關稅，稅率可能攀升至200%甚至 300%，顯示川普其正加大力度推動半導體製造業回流美國。8/18普丁有意結束烏俄戰爭，並考慮推動美、烏、俄三方會談。澤倫斯基感謝川普出力，強調烏克蘭願意參與三方接觸，但拒絕割讓烏國領土

挪威主權基金加持的CPO股─波若威

本週市場焦點轉向全球央行年會Jackson Hole的動態，聯準會主席鮑爾將於週五發表可能是他任內最後一次的重要演說，目前市場投資人已押注9月降息至少25個基點的機率高達85%

繼續鎖定AI大行情！富喬台玻繼續衝

富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55-60元附近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。