繼續鎖定AI大行情！富喬台玻繼續衝

富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55-60元附近，玻纖布漲價題材持續受到關注，而這一波PCB需求由AI伺服器的升級及800G交換機開始應用開始，由銅箔基板開始，今年6/5在1648期的萬寶週刊中，我就告訴大家台光電(2383)及台燿(6274)持續走強，而後到七月起漲的富喬(1815)及台玻(1802)，接下來的金居(8358)、金像電(2368)、精成科(6191)到高技(5439)等，都持續走出向上行情，而這些我先前也多次在我的Line粉絲頁上提醒，其主要受惠於今年AI伺服器升級及800G交換機陸續放量，整體PCB板層數及需求面積均提升，因此報價及毛利率都開始向上提升，而AI應用對於包含PCB及銅箔基板，還有其上游的電子材料的需求直線上升，也使得上游玻纖布或高階原材料的價格上漲，漲價效益進一步推升整體市況向上，以相關產業的原物料報價來看，上游的玻璃玻纖報價在六月底過後就上漲了20%，所以，預估這一波從PCB啟動的AI相關電子零組件行情將繼續演出大多頭走勢，那麼，除了銅箔基板及PCB相關，還有哪個族群蓄勢待發? 我認為，IC設計、BBU、台積電高階製程、機殼及散熱等! 也都是輪番演出!

八月份關稅大致底定，即使台美面臨20%或更高的關稅影響，但對於股市來說，仍應可以解讀為不確定因素的消除，所以市場整理過後，接下來繼續往上的機率仍高，這就跟我過去在我的youtube影片幫大家追蹤，當關稅確定過後，就是不確定因素的消除，那麼對股市來講也就是變數過去，即將而來就是反應基本面往上的大趨勢，我認為這個時點可以持續瞄準AI伺服器關鍵零組件的PCB上游族群如銅箔基板及玻纖布相關，我也將持續在Line群組: @marbo178追蹤! 例如在報價上漲的題材來說，這一次的銅箔基板及玻纖布相關就有機會複製2018年被動元件的大行情，主要就是報價持續向上，當時被動元件報價上漲，國巨(2327)從三百元到一千三，華新科(2492)也從一百大漲到四百! 都是倍數大波段，那麼像是富喬(1815)及台玻(1802)這種直接受惠於玻纖布報價上揚的股票，波段會上漲到哪呢? 以台玻(1802)從17.25起漲開始，短期均線延續多頭格局向上，外資及投信也都積極進場，同時資券同增也醞釀軋空行情，大波段行情就非常可以注意，我也將持續在萬寶週刊及我的Line: @marbo178追蹤。

