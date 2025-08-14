載板三雄誰最具潛力：欣興

◎賴建承CSIA

受惠AI伺服器、800G交換器與AI PC等應用需求帶動下，ABF載板產業結束調整期，由於ABF載板主要用於高階封裝，具備多層、精密的設計能力，是支撐AI、高速運算與伺服器核心元件不可或缺的材料，產業在歷經兩年庫存與產能調整後，2025年供需結構將現黃金交叉，高盛估2026 年供需缺口將達9%，研判沉寂已久的載板三雄不容小覷。景碩上半年營收182億，稅後獲利6.14億，EPS1.35元，沒有受到匯損影響。而南電(8046)Q2業外損失達5.93億，使得Q2EPS-0.29元，至於欣興(3037)第二季營業利益高達15.09億，但業外損失則有11.53億，造成Q2EPS僅有0.02元，不過匯損僅是一時，隨著載板三雄7月營收持續呈現雙成長下，研判至2026年業績可望呈現爆炸性成長。

匯損衝擊，欣興Q2獲利大降

欣興(3037)為全球最大IC載板供應商，及全球第二大 PCB 供應商，主要產品包括：IC 載板(ABF、BT)、高密度連結板(HDI)、多層板(HLC)等，主要客戶包括：Intel、AMD、Apple、Nvidia 等。NVIDIA執行長黃仁勳在2024年的COMPUTEX主題演講中點名的逾40家台廠 AI供應鏈夥，當時唯一一家PCB廠商為就是欣興(3037)，目前高階載板已有超過1成占比與AI有關係。Q2的產品組合中，以IC載板佔比58%最高，其次為HDI &RFPCB的27%，第二季業外匯損12.81億元，吃掉EPS0.84元衝擊，使得Q2EPS僅0.02元，但本業大幅成長，暗示IC載板漲價效應已現，在沒有業外拖累下，獲利可逐季成長。

欣興投信買，2026年本益比14倍

欣興(3037)受惠AI伺服器及高階通訊需求推升下，7月營收113.11億，月增3.5%，年增12.54%，累計前7月營收738.67億，年增14.82%。進入第三季後，ABF載板與HDI板需求仍持續升溫，三大產品產能利用率將進一步提升，預估載板達75%～80%、HDI板85%～90%、PCB板85%～90%。展望第3季，因Low CTE玻纖布供應吃緊，加上本季各項產品產能利用率提升，單季營收穩健成長，且在匯率波動趨緩下，估毛利率可逼近20%，單季EPS挑戰2元，2025年EPS上看4.5元，為ABF載板三雄中獲利居冠者。展望2026年在漲價與需求提升下，預估EPS上看9~10元，較今年倍增，本益比僅14倍，股價有被低估之嫌。股價已站上所有均線，月線突破年線，月線將具有支撐，配合MACD在零軸以上，日KD交叉向上，投信買盤歸隊下，股價有機會展開一波大多頭之補漲行情。

