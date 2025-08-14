快訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎黃清照 CSIA

大盤在8/5上漲到23671，本來應做技術面修正，但8/6傳出半導體晶片課100%關稅，然有在美設廠就可豁免，最大受益者台積電在8/7大漲55元，收在1180一舉有效突破新高1160。連帶AI伺服器全面大漲大盤大漲556點收24023且帶4673億有效攻擊量，顯示又展現另一波上漲，但行情主要是由AI的台積電、鴻海、緯穎、緯創、貿聯、台光電、奇鋐、達電、光寶科、金像電、健鼎、台燿、致茂、京元電、日月光、國巨、辛耘…擔任主攻，另業績非常好興勤、胡連、劍麟、定穎、凡甲、佳必琪、視陽…，也帶動利空出盡耿鼎、堤維西、立隆、胡連…往上走高，但主力色彩濃厚嚴重高估金居、新盛力、和椿、富喬、尖點、台玻、南亞、雷虎、中光電、長榮航太…還是帶大量往上趨堅，但這些市場都知道嚴重高估，主力自己用大量一買一賣製造更大量維繫人氣不墜，如金居、新盛力、和椿、富喬H1、全年EPS 1.71、4和0.84、3.4及0.65、2.4和0.23、1.4高達131、140、139.5、61.4，但良維、欣銓、矽格H1、全年EPS 3.65、8.6和2.46、5.2及2.27、5.3股價卻低到104、72.9、79.9，類似如良維、欣銓、矽格都屬嚴重低估，逢低布局將有大錢可賺。

輝達電力革命的最大潛力股：光寶科

光寶科Q2 EPS 1.35元、合併H1 EPS 2.89元、年增20%、7月營收達138.116億為自2023年10月以來最高，表現超亮麗。公司表示、加速全球化佈局包括台灣、越南、北美預計第三季完成產能擴充，且自Q3起，核心事業將呈穩健年成長動能，三大領域推動動能來自於高規格AI電能管理系統，含電源、儲能及整合式機櫃出貨續大成長。受惠於新能源及公共市場回溫，高階光耦需求回升。遊戲機與電競電源出貨穩定，低軌道衛星電源需求更強勁，成為成長重要推力，更具爆發力在輝達因應AI算力大進化，功率需求飆升，啟動「電力大革命」，要把AI伺服器晶片輸出電壓從目前54V大幅拉高到800V，並公布18家合作廠商，台達電、光寶科入列。助輝達邁入下世代兆瓦(MW)級AI資料中心新時代，並成第一波大咬輝達電力大革命商機贏家，達電已經漲到638、光寶科還在140.5太低估了逢低積極布局。

