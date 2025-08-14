尖點科技（8201）：全球精密鑽針領先者 AI與高階PCB浪潮下的成長新引擎

一、基本面：高技術門檻奠定穩固產業地位

尖點科技（8201）長年專注於PCB（印刷電路板）微型鑽針與銑刀的研發與製造，是全球少數能量產直徑僅數十微米鑽針的公司之一。其產品廣泛應用於高階HDI板、IC載板及伺服器主機板等領域，這些板材在AI伺服器、5G通訊及高效運算（HPC）應用中不可或缺，因此尖點在供應鏈中的角色高度關鍵，介入AI領域，提供客戶代鑽服務為其最大競爭優勢，股價頻創新高。

2025 年以來，隨著AI伺服器與先進封裝需求持續擴張，高階PCB用鑽針需求量明顯攀升，帶動公司營運穩步成長。累計至第二季，尖點EPS 達 0.92 元，年增超過 40%，毛利率維持約 29%，營業利益率接近 14%，顯示公司在產品組合優化與製程效率提升上的成效。尖點同時具備三大產業競爭優勢：

1. 精密製造技術領先 – 擁有自主研發設備與材料配方能力，能滿足先進PCB廠嚴苛的製造規格。

2. 全球化市場佈局 – 主要客戶涵蓋亞洲與國際知名PCB製造商，降低區域市場波動風險。

3. 擴產動能明確 – 新產能自2025年下半年陸續開出，預計2026年初月產能可達3,500萬支，為中長期成長奠定基礎。

二、籌碼面：法人穩健布局，籌碼集中度提升

從資金動態來看，尖點自第二季以來獲得三大法人持續加碼，反映機構對公司中長期成長的信心。自營商則在股價突破關鍵壓力後順勢加碼，進一步推升籌碼集中度。觀察主力買盤分佈，成本主要集中於 60~68 元區間，形成明顯支撐帶。籌碼穩定意味著短線賣壓有限，有助股價維持高檔整理並伺機挑戰新高。

三、技術面：多頭排列成形，量價結構健康

技術走勢上，尖點股價自 6 月中旬放量突破季線後，各級均線呈現多頭排列，成交量持續放大，顯示市場資金進場意願強烈。MACD與KD指標均維持多頭訊號，股價短線若有回測屬健康整理，有利於後續再攻。若量能延續，挑戰前波高點的機率將顯著提升。

整體評估

尖點同時擁有高技術門檻的製造優勢、法人資金穩定加碼的籌碼結構，以及量價齊揚的技術面型態，形成「基本面、籌碼面、技術面」三面俱佳的強勢格局。在AI伺服器、高階PCB與先進封裝需求持續增長的產業背景下，尖點具備延續營收與獲利上行的條件，長線投資價值與短線交易機會兼備，是PCB耗材族群中值得持續追蹤的優質成長股。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1658期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw