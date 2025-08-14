快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

尖點科技（8201）：全球精密鑽針領先者 AI與高階PCB浪潮下的成長新引擎

聯合新聞網／ 萬寶週刊

一、基本面：高技術門檻奠定穩固產業地位

尖點科技（8201）長年專注於PCB（印刷電路板）微型鑽針與銑刀的研發與製造，是全球少數能量產直徑僅數十微米鑽針的公司之一。其產品廣泛應用於高階HDI板、IC載板及伺服器主機板等領域，這些板材在AI伺服器、5G通訊及高效運算（HPC）應用中不可或缺，因此尖點在供應鏈中的角色高度關鍵，介入AI領域，提供客戶代鑽服務為其最大競爭優勢，股價頻創新高。

2025 年以來，隨著AI伺服器與先進封裝需求持續擴張，高階PCB用鑽針需求量明顯攀升，帶動公司營運穩步成長。累計至第二季，尖點EPS 達 0.92 元，年增超過 40%，毛利率維持約 29%，營業利益率接近 14%，顯示公司在產品組合優化與製程效率提升上的成效。尖點同時具備三大產業競爭優勢：

1. 精密製造技術領先 – 擁有自主研發設備與材料配方能力，能滿足先進PCB廠嚴苛的製造規格。

2. 全球化市場佈局 – 主要客戶涵蓋亞洲與國際知名PCB製造商，降低區域市場波動風險。

3. 擴產動能明確 – 新產能自2025年下半年陸續開出，預計2026年初月產能可達3,500萬支，為中長期成長奠定基礎。

二、籌碼面：法人穩健布局，籌碼集中度提升

從資金動態來看，尖點自第二季以來獲得三大法人持續加碼，反映機構對公司中長期成長的信心。自營商則在股價突破關鍵壓力後順勢加碼，進一步推升籌碼集中度。觀察主力買盤分佈，成本主要集中於 60~68 元區間，形成明顯支撐帶。籌碼穩定意味著短線賣壓有限，有助股價維持高檔整理並伺機挑戰新高。

三、技術面：多頭排列成形，量價結構健康

技術走勢上，尖點股價自 6 月中旬放量突破季線後，各級均線呈現多頭排列，成交量持續放大，顯示市場資金進場意願強烈。MACD與KD指標均維持多頭訊號，股價短線若有回測屬健康整理，有利於後續再攻。若量能延續，挑戰前波高點的機率將顯著提升。

整體評估

尖點同時擁有高技術門檻的製造優勢、法人資金穩定加碼的籌碼結構，以及量價齊揚的技術面型態，形成「基本面、籌碼面、技術面」三面俱佳的強勢格局。在AI伺服器、高階PCB與先進封裝需求持續增長的產業背景下，尖點具備延續營收與獲利上行的條件，長線投資價值與短線交易機會兼備，是PCB耗材族群中值得持續追蹤的優質成長股。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1658期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw

萬寶週刊

追蹤

延伸閱讀

和大攻先進封裝設備邁步 旗下和大芯產品將亮相 有望搶進日月光體系

台積電先進製程擴產 東台、瀧澤科接單升溫

大量2025年下半年產能滿載

瞄準玻纖布漲價概念股！

相關新聞

繼續鎖定AI大行情！富喬台玻繼續衝

富喬(1815)在從2025/7/10萬寶週刊第1653期首次推薦以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55-60元附近

載板三雄誰最具潛力：欣興

受惠AI伺服器、800G交換器與AI PC等應用需求帶動下，ABF載板產業結束調整期

尖點科技（8201）：全球精密鑽針領先者 AI與高階PCB浪潮下的成長新引擎

尖點科技（8201）長年專注於PCB（印刷電路板）微型鑽針與銑刀的研發與製造，是全球少數能量產直徑僅數十微米鑽針的公司之一。其產品廣泛應用於高階HDI板、IC載板及伺服器主機板等領域

從車用PCB跨入AI的轉機股─定穎投控

上週美股投資人大舉押注聯準會今年將多次降息，加上川普在半導體關稅大開後門，反而讓原本市場擔心的大利空，瞬間變成科技股與半導體股的大利多！並且川普提名現任CEA主席米倫接替即將離任的庫格勒，儘管該項提名仍須經參議院批准

輝達電力革命的飆股

大盤在8/5上漲到23671，本來應做技術面修正，但8/6傳出半導體晶片課100%關稅，然有在美設廠就可豁免，最大受益者台積電在8/7大漲55元，收在1180一舉有效突破新高1160。連帶AI伺服器全面大漲大盤大漲556點收24023且帶4673億有效攻擊量

瞄準玻纖布漲價概念股！

在2025/7/10萬寶週刊第1653期我們介紹富喬(1815)以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55元附近，玻纖布漲價題材持續受到關注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。