從車用PCB跨入AI的轉機股─定穎投控

◎王榮旭 CSIA/CFTA

上週美股投資人大舉押注聯準會今年將多次降息，加上川普在半導體關稅大開後門，反而讓原本市場擔心的大利空，瞬間變成科技股與半導體股的大利多！並且川普提名現任CEA主席米倫接替即將離任的庫格勒，儘管該項提名仍須經參議院批准，但被華爾滋解讀為是替九月降息的提前布局，市場關注聯準會主席鮑爾如何在通膨壓力與經濟衰退之間的應對，目前美股氣氛仍絡繹不絕，因為一旦9月降息，市場期待再靠著熱錢把美股推升到歷史新高。

美股持續走高，台股也不甘落後，上週推薦的尖點(8021)，果真再創波段新高83.9元，尖點(8021)近年投入新型膜層、高縱橫比鑽針、背鑽鑽針、DB刀等高階產品的研發設計與應用，公司針對AI伺服器、低軌衛星與電動車三大領域開發對應的高階產品，並且主力客戶對於後續需求正向樂觀，為因應供不應求的狀況，公司已啟動擴產計劃，新產能自7月起陸續進機，預計到明年1月鑽針月產能可望由目前3100萬支，提升至3500萬支，明年的擴廠計劃亦進行規劃中，長線看多。

而本周推薦的定穎投控(3715)Q2財報相當亮眼，受惠儲存裝置DDR5需求增強與HDI產品比重上升，Q2併營收46.3億，季增1.6%，毛利率來到21.5%，季增2.5%，稅後純益2.58億，EPS為0.93元，業外也貢獻顯著，單季匯兌利益1.6億，推升整體業外收益至8900萬。而市場最擔心的關稅問題方面，目前PCB直銷美國占營收不到5%，關稅由客戶負擔，暫未受到對等關稅政策衝擊。而車用PCB需求整體仍低迷，但是未來動能主要來自中國客戶推升的DDR5相關HDI產品，並且公司也正式進軍AI伺服器產品。

目前公司正積極轉型，目標將今年伺服器產品營收比重提升至50~70%，汽車相關比重則降至20%。AI伺服器產品(包含GPU、ASIC、Switch)為主要發展方向，相關產品將於今年Q4小量出貨，預期明年逐季放量，泰國廠成為AI產品製造重鎮，目前已具備高階製程能力，支援最高50層多層板與七階HDI生產，Q2稼動率已達50~60%，預估第三季提升至60%~70%左右，且由於AI毛利率高於車用板加上泰國廠學習曲線上來，預計下半年毛利率仍繼續提升，投資朋友不妨留意。

