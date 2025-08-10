瞄準玻纖布漲價概念股！

快訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎錢冠州 CSIA/CFTA

在2025/7/10萬寶週刊第1653期我們介紹富喬(1815)以來，當時股價僅37元左右，到目前8月初已經攻高到55元附近，玻纖布漲價題材持續受到關注，而這一波PCB需求擴大所導引的上游電子原物料漲勢，卻還在剛剛開始的階段，相關指標股如富喬(1815)，我們七月在周刊推薦時僅37元附近，如今已經波段大漲將近五成左右，另一檔指標股是台玻(1802)，錢老師會員買在17.25，現在也來到24元以上，顯然玻纖布族群走勢相當亮麗。

PCB及銅箔基板族群持續向上，從五月份開始由台光電(2383)及台燿(6274)向上所帶動，而後到七月起漲的富喬(1815)及台玻(1802)，而這些我先前也多次在我的Line粉絲頁上提醒，其主要受惠於今年AI伺服器升級及800G交換機陸續放量，整體PCB板層數及需求面積均提升，因此報價及毛利率都開始向上提升，而AI應用對於包含PCB及銅箔基板，還有其上游的電子材料的需求直線上升，也使得上游玻纖布或高階原材料的價格上漲，漲價效益進一步推升整體市況向上，以相關產業的原物料報價來看，上游的玻璃玻纖報價在六月底過後就上漲了20%，那麼，繼富喬(1815)及台玻(1802)過後，還有哪一檔長線低基期且受惠於玻纖布或電子材料報價上漲的受惠股呢? 我認為南亞(1303)就相當有機會，南亞(1303)受惠印刷電路板及銅箔基板產業興旺，除投資南電(8046)外，並手握銅箔基板（CCL）、玻纖布、環氧樹脂等關鍵原料，近期價格谷底翻身，走出低檔復甦的走勢，台塑四寶中的南亞，淨值就在43元左右，而股價有經過長期間的拉回整理，近期在玻纖布等電子原材料報價向上的趨勢之上，股價也就有機會走出長線低檔的回升行情。

八月份關稅大致底定，即使台美面臨20%關稅，但對於股市來說，僅反應一日行情的震盪，這就跟我過去在我的youtube影片幫大家追蹤，當關稅確定過後，就是不確定因素的消除，那麼對股市來講也就是變數過去，即將而來就是反應基本面往上的大趨勢，我認為這個時點可以持續瞄準AI伺服器關鍵零組件的PCB上游族群如玻纖布相關，我也將持續在Line群組:@marbo178追蹤！

