一檔最低估的散熱股：建準

◎賴建承CSIA

隨著美國鬆綁輝達H20晶片銷中國禁令後，中國市場引爆強大買氣，將帶動H20晶片的追單。此外，四大CSP廠資本支出依舊高漲，同時台積電法說會中，魏哲家董事長表示：客戶需求很強，AI營收成長一倍，顯示AI仍舊快速發展中。且輝達表示未來4年在美投資5千億美元，打造AI超級電腦，而超微加入台積電美國新廠行列，並來台拉緊台廠供應鏈。綜上所述，AI雲端建置並沒停歇，而且主要廠商仍大舉擴充需求，研判泛AI股仍將是台股多頭精神領袖。尤其是GB200後將步入GB300，在學習曲線縮短下，下半年GB300生產數度將加快，這對於散熱需求將大舉增溫，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、建準(2421)等不容小覷。

奇鋐股價飆漲，雙鴻具補漲實力

由於AI伺服器步入液冷時代，散熱公司已於2024年繳出亮眼成績，奇鋐(3017)2024年EPS21.21元、雙鴻(3324)則有21.23元，2025年獲利更進一步成長，奇鋐第一季EPS8.28元，全年EPS上看35元，股價更創下995元的歷史新高，逼近千金股。雙鴻第一季EPS5.66元，可提供直接式液冷與浸沒式液冷等兩大架構之能力，預估今年液冷營收比重可望拉升至5成，全年毛利率有機會上看35%。此外，GB300平台液冷樣品已交付，預估Q3見初步需求、Q4量產，全年EPS估30元，也有機會補漲。不過更低價的建準(2421)，本益比僅16倍，逢低可密切留意布局點。

建準毛利率超越奇鋐與雙鴻，本益比16倍

建準持續受惠AI伺服器風扇需求升溫，第一季EPS1.73元，毛利率29.26%，比奇鋐的25.83%與雙鴻的27.36%來得高，股價才100出頭顯得委屈。建準今年在GPU伺服器、車用風扇與通訊應用等三大領域支撐下，全年呈現高成長。建準伺服器營收占比已提升至48%，其中AI伺服器占比進一步攀升至26.9%。隨著Blackwell平台風扇放量出貨，全年伺服器及通訊應用營收可望年增3成，顯示高速運算、800G交換器與WiFi 7等需求龐大，業績可望逐季成長，全年EPS估挑戰7.5元，本益比16倍。股價已突破長期下降壓力線，均線呈現多頭排列，MACD在零軸以上，同時柱狀圖翻紅，116元頸線不失守，配合法人買盤逐步歸位，波段攻勢可期。

