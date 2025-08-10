最被忽略的優質潛力股

◎黃清照 CSIA

台股7/28漲到23564點，開始做回檔到23094點，但盤勢在台灣的對等關稅暫時為20%及半導體關稅不久後將公布，可是到8/5上攻到23671突破新高，之所以強勢主要是由(A)產品輸美比例低的AI伺服器如台達電、光寶科、台光電、奇鋐、雙鴻、健鼎、國巨、貿聯、台燿、定穎、興勤、健準、金像電、高技、矽格、良維、辛耘、亞光…及義隆電、聯陽、瑞儀、瑞昱…擔任主攻，AI伺服器中組裝的神達、廣達、緯創、鴻海、緯穎，雖然輸往美國產品的比例高，但因為本益比超低，所以低檔可產生抗跌，且也可震盪走高，把大盤推升而上，配合有些無人機表現也不錯，但是無人機的(B)雷虎、中光電、事欣科、長榮航太漲到此本益比太高了，我認為這個區塊如同玻纖紗、玻纖布、銅箔基板的金居、富喬、台玻、南亞、德宏、健榮、尖點及機器人的新漢、和椿…及BBU的新盛力漲到此只適合做當沖，但若見急拉以減碼為宜。上漲到此盤勢將在進入震盪整理格局，而呈現選股不選市走法，逢低以佈局(A)為主。以(B)當沖為輔。

切入AI及輸美比例為0的新飆股：興勤

興勤2025年Q1營收18.96億較2024年Q4的20.32億季減6.7%，但營業利益4.48億較Q4的4.42億小增，主要由營業利率由21.8%增加到23.6%，但因業外收支下降，單季EPS 2.97仍表現非常好，Q2營收20.53億也較Q1小增，表現仍然是佳績。興勤在主板、電源、浸沒式散熱模組三大領域都透過大客戶切入AI伺服器，這三部分都要用到保護元件，依客戶要求而設計，主板主要是代工電子五哥均為興勤的客戶，尤其台達電、光寶科透過此二者切入AI伺服器，估計2025年電源產品比重由2024年的25%提升到30%，而興勤在本業的產品擴展到電動車、通訊、工業、醫療等四大主軸，且興勤與輝達在車用GPU已有接觸，且也切入車載系統打入特斯拉供應鏈，另興勤的產品幾乎無直接輸往美國，所以可避開對等關稅及半導體關稅的困擾，今年EPS至少有10.5元，股價8/5收143元，較長榮航太的EPS 5股價高達143，凸顯嚴重低估，建議讀者積極布局不用怕。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1657期，訂購專線：02-6608-3998】https://www.marboweekly.com.tw