張文赫

關稅衝擊 台股恐短期震盪

上週五（8/1）美股因非農就業數據爆冷，大幅走低，顯示勞動市場降溫。這讓市場對降息的預期迅速升溫，CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預期 9 月降息的機率已提高至 80%。儘管降息前景為市場帶來潛在利多，但美國對台灣暫定 20% 的對等關稅，高於日韓的 15%，以及白宮對《232 條款》的調查，仍為台股增添不確定性。台股大盤指數仍在相對高檔，但短期內震盪在所難免。然而，具備中長期產業發展優勢的族群，有散熱、BBU、CPO、機器人、無人機、國防等，仍有「長線保護短線」的潛力，在此將檢視個別企業的競爭力表現，相關個股可留意。

全訊掌握國防與通訊雙核心

全訊科技 (5222) 是砷化鎵(GaAs)功率放大器 (PA) 供應商，其產品主要應用於國防軍事與商用通訊兩大領域。在全球地緣政治緊張升溫、各國國防預算持續增加，以及 5G 通訊基礎設施需求穩定的雙重驅動下，全訊在化合物半導體領域的技術領先優勢，被視為軍工股與半導體利基市場的明日之星。是國內重要的國防供應鏈成員，提供國防雷達、飛彈導引、電子戰系統等關鍵設備所需的 砷化鎵功率放大器。這些軍用產品的認證週期長、技術門檻高，一旦打入供應鏈，訂單能見度與穩定性都相當高。2025 年第二季 EPS 為 1.57 元，上半年累計 EPS 為 3.32 元。商用通訊市場，特別是 5G 應用和低軌衛星通訊的發展，為其提供了可觀的成長潛力，可留意其潛在的買點。

