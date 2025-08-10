PCB不可或缺的鑽針製造廠─尖點

快訊

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎王榮旭 CSIA/CFTA

美股連續創新高的氣勢在上週開始有了轉變，上週五公布的就業數據令市場震驚，使得華爾街不得不重新評估美國救業人口與經濟的真實狀況，七月非農新增就業7.3萬人，差於預期的10.4萬人，更驚人的是五月與六月竟然遭到下修，5月新增就業人口由原先公布的14萬4000人下修至1萬9000人，6月人數也由14萬7000人下修至1萬4000人，失業率也上升至4.2%，顛覆了聯準會過去對於就業穩健的定義，因此引發美股開始出現賣壓。

台股大盤上周只漲70點，統計7月累積上漲1286點，4月股災過後月K線連3紅，而美國就業數據差，反而讓9月Fed降息機率突破80%，而預期川普將持續施壓聯準會降息，加上「大而美」法案過關，結合降息、減稅、擴大政府支出與外資投資四大利多，儘管全球股市短線上先整理，下半年趨勢仍可偏多看待，台股8月行情可先下後上，至於強勢個股是否短線面臨修正，仍看接下來電子股Q2財報以及即將公布的7月營收表現了。

上週推薦的高階CCL廠聯茂(6213)，果真再創波段新高107元，尤其 M6、M7、M8 系列高階材料被廣泛導入 AI 加速器與資料中心板卡中，股價仍有高點可期，而本周看好的個股就是尖點，尖點(8021)近年高度投入新型膜層、高縱橫比鑽針、背鑽鑽針、DB刀等高階產品的研發設計與應用，公司針對AI伺服器、低軌衛星與電動車三大領域開發對應的高階產品，除了台灣與中國生產基地外，泰國廠今年正式投產，第一期以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務。

並且作為全球前二大的鑽針製造廠，在AI Server建置商機之下，AI PCB板層數提升、帶高階載板面積擴大等，都對鑽針耗損率提高，身為全球第二大鑽針製造商，尖點(8021)在高階PCB鑽孔技術上具備領先優勢，今年成長動能來自鑽針組合提升、鑽孔服務稼動率提升，泰國廠今年可望開始貢獻營收，並挹注下半年營運，今年估eps 1.6元，股價7月大漲38.3%，投資朋友不妨留意。

