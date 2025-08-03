下一檔PCB潛力黑馬！高技(5439)

◎錢冠州 CSIA/CFTA

從萬寶週刊1648期開始，錢老師看好台光電(2383)開始，國內銅箔基板及PCB族群就開始啟動一波向上行情，而到了本週，台光電也穩穩站在千元關卡左右，六月19日萬寶週刊第1650期，我也指出高速傳輸及AI電力將帶動貿聯-KY(3665)走出向上行情，當時股價在796，如今貿聯-KY(3665)要挑戰900元大關! 而時序來到七月份，我們持續看多銅箔基板及PCB產業向上趨勢，在7/10萬寶週刊第1653期，我們首度介紹了銅箔基板關鍵高階材料相關的富喬(1815)，同一時期上游玻纖布原料在七月份已經上漲了兩成之多，但富喬股價仍未反映保持在37元附近，而我們在週刊首度推薦給贈送大家! 若當時你有來到錢冠州老師的Line粉絲 @marbo178來索取! 現在的富喬(1815)就已經來到47元左右即將創新高的位置，當然，七月份我們仍持續看多PCB，精成科(6191)、台玻(1802)、金居(8358)等都陸續向上發動，但是，潛力股仍不止這些!! 接下來，我仍準備了一份重要的PCB族群指標股資訊要送給大家，可以加入錢冠州老師的Line: @marbo178並輸入888來索取這份關鍵報告。

PCB及銅箔基板族群持續向上，主要受惠於今年AI伺服器升級及800G交換機陸續放量，這些提升對於PCB板廠製程技術挑戰在於，加入背鑽、孔徑縮小後，材料、PCB板疊構製作難度提高，整體PCB板層數提升，製作上對位、公差、鑽孔與背鑽技術、壓合製作難度相較於過往提高，因此報價及毛利率都開始向上提升，而AI應用對於包含PCB及銅箔基板的需求直線上升，同時也使得上游玻纖布或高階原材料的價格上漲，漲價效益進一步推升整體市況向上，六月份以來，相關概念股股價持續向上，五六月份開始，我們幫大家抓到台光電(2383)、台燿(6274)開始突破向上，緊接而來我們看準玻纖布報價在六月底過後大漲兩成以上，指標股如富喬(1815)及台玻(1802)都從底部起漲走出向上行情，在AI HDI板部分，金像電(2368)及精成科(6191)持續股價偏多向上，那麼接下來，還有一檔剛剛轉強的PCB個股可以注意，高技(5439)為利基型PCB板廠，我們正向看待AI伺服器所帶來的基本面需求，高技於2024年AI伺服器比重約在5%左右，而後產能提升，預估到2025年底，AI伺服器比重會來到50%左右，因此我們預估在今年下半年GB200、GB300及ASIC的AI伺服器陸續量產及出貨的趨勢下而明顯受惠，2025年高技(5439)預估EPS來到14元以上，成長明確且本益比來說相對不高，在技術面來說，股價剛剛突破過去一個月以來的橫盤整理局面，頗有開始突破的跡象! 未來表現可以期待。

台股趨勢持續走強，不過短線行情還是受到關稅未定的影響，不過加權指數繼續維持月線向上，國際股市及金融環境來看，美股繼續創高，日本及南韓股市也並未因為關稅而受到太多影響，反而指數保持多方行情，所以我認為，就台灣關稅及台股來說，若關稅在15%~20%的水準，就不必以利空解讀，但如果為15%或更低! 那將是台股向上突破的契機! 我認為在八月份台股繼續往上挑戰高點的機率就相當高，所以趁目前不確定因素使行情壓抑，反而是積極偏多操作的最佳時刻，選股方向，就是以我們持續看好的AI伺服器相關零組件股為主，包含PCB、銅箔基板、矽光子、機殼及散熱、台積電高階製程供應鏈等。

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