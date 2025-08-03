卡位CPO+矽光子的潛力股

◎黃清照 CSIA

大盤到7/28高點漲到23564，由於KD處高檔且現牛背離，這現象一出現一定會修正，若是硬拉反而吃快弄破碗，我認為至少要修正到50以下甚至20以下更好，且這段期間剛好面臨台灣跟美國的對等關稅，兼以半導體關稅在兩周內將要公布，所以在此兩利空衝擊下，且KD高檔，指數易跌難漲，但是從下半年GDP雖然大幅下滑，但是AI的需求仍然非常強勁，所以AI拉回都可買，尤其業績非常好且KD在低檔如AES-KY就是此種現象下大漲，故貿聯、台燿、奇鋐、雙鴻、廣達、緯創、緯穎、勤誠、光寶科、立隆、佳邦、僑威、騰輝、日電貿、欣銓、良維、聯電、聯詠、興勤、胡連、智易、群光、致伸、順達科…及業績非常讚指標處中高檔的如健鼎、神達、定穎、國巨、達電、金像電、台光電、敬鵬、華通、億光、立敦、華新科…，這些都會成為大盤向下修正易跌難漲，成為選股不選市逆勢走高標的。

搶佔CPO+矽光子的飆股：台星科

台星科2025/Q2營收11.71較Q1的10.84億、季增8%，營業毛利、營業利益各為3.2、2.5億、分別較Q1的3.12、2.36億、季增2.56%、5.9%，在Q2台幣大升逾3元、毛利率跟盈利率居然只小降、超出預期，但因提列大量的匯兌損失，可是Q2的EPS仍有0.66元，合計Q1 EPS 1.54、H1 EPS達2.2元優於預期。而業績之所以這麼好是因為卡到CPO(共同封裝光學)及搶先布局矽光子技術，這個效應已經開始顯現，因從6月營收高達4.188億、超出預期，而台星科積極投入2.5D和3D異質整合封裝，並與國際大廠合作開發AI晶片及高速交換器產品，其他的CPO模組已進入試產階段，估H2開始量產，將進一步擴大高毛利產品比重，此外也搶先布局矽光子封裝技術掌握800G以上高速傳輸市場商機。度過今年Q2提列大量匯損，未來業績可大幅跳升，今年EPS 5.2~5.6，以7/29收盤98.2換算本益比18.8倍(以5.2元換算)逢低積極布局。

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